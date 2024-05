Diogo Nogueira, Revelação e Demônios da Garoa estarão no Roda de Boteco 2024

Diogo Nogueira e Revelação estarão no Roda de Boteco 2024. Crédito: Divulgação

Na comemoração dos 20 anos do Roda de Boteco em 2024, o festival receberá shows de Diogo Nogueira, Revelação e Demônios da Garoa. O Botecão está marcado para os dias 5 e 6 de julho, no Shopping Vila Velha.



Diogo Nogueira vai trazer seus sucessos como "Pé Na Areia", "Clareou" e os clássicos sambas de roda brasileiro, cantando músicas do seu pai João Nogueira, Beth Carvalho, Arlindo Cruz e demais sambistas. A apresentação do artista está prevista para 5 de julho (sexta).

Neste mesmo dia, o Grupo Revelação vai abrilhantar a festa, com canções que marcaram várias gerações como “Tá Escrito”, “Deixa Acontecer” e “Velocidade da luz”.

O show de encerramento do Roda de Boteco será no sábado (6 de julho) com o grupo paulistano Demônios da Garoa. Com 80 anos de existência, é o grupo mais antigo no samba. No repertório, estão "Trem das Onze", "Saudosa Maloca", e "Tiro ao Álvaro" e vários sucessos, que prometem uma noite de nostalgia e muito samba.

Competição tradicional há 20 anos

O Roda de Boteco acontece dos dias 24 de maio a 30 de junho. Como tradição, durante esta data os bares participantes venderão seus petiscos a R$ 59,90, e vem acompanhado por cerveja de cortesia.

Os bares e botecos vão disputar três categorias: "melhor bar", "melhor boteco" e o de "melhor garçom". O público vai avaliar os peticos e depositar os votos nas urnas posicionadas nos bares.

A novidade desta edição é que a disputa será mais longa, com o total de 38 dias. O concurso do melhor torresmo também foi anunciado. Os bares vão optar se participam ou não dessa nova categoria. O valor do torresmo será 15 reais e não acompanha cerveja.

A lista completa dos bares e botecos que vão participar da edição 2024 ainda será divulgada. A venda dos ingressos também será aberta em breve.

Serviço

RODA DE BOTECO 2024

Data: 24 de maio a 30 de junho

24 de maio a 30 de junho Botecão: 5 e 6 de julho

5 e 6 de julho Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha

Estacionamento do Shopping Vila Velha Ingressos: abertura das vendas em breve

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais