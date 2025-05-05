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Veja os benefícios do atum para a saúde física e mental

Rico em nutrientes, esse peixe contribui para o bom funcionamento do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 mai 2025 às 15:59

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 15:59

O atum é uma ótima fonte de proteínas e vitaminas (Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock)
O atum é uma ótima fonte de proteínas e vitaminas Crédito: Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock
O atum, popular na culinária brasileira, seja na marmita, no sushi ou no sanduíche, vai além da fama de proteína prática. Trata-se de um peixe com grande valor nutricional, podendo colaborar para o equilíbrio do corpo e da mente. 
“Esse peixe fornece proteína de alto valor biológico, é rico em vitaminas do complexo B, D e A, minerais, como selênio e magnésio, e ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 , que possui efeitos protetores ao sistema cardiovascular e ao cérebro”, explica Sandra Belo, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera. 

Benefícios do atum para a saúde mental

Uma curiosidade pouco conhecida é a relação do atum com a saúde mental. O ômega 3 presente no peixe participa da regulação de neurotransmissores, como a serotonina, popularmente conhecida como o hormônio do bem-estar. “Estudos apontam que dietas com boas fontes de ômega 3 podem contribuir na redução de sintomas de ansiedade e depressão leve”, explica Sandra Belo.
Contudo, é importante lembrar que o consumo do atum não substitui o acompanhamento e o tratamento médico em casos de depressão e ansiedade.
O atum fresco tem uma maior concentração de nutrientes (Imagem: Maridav | Shutterstock)
O atum fresco tem uma maior concentração de nutrientes Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

Como incluir o atum na dieta

O mercado oferece diversas versões do peixe, e a escolha pode impactar na qualidade nutricional. O atum fresco, por exemplo, tem maior concentração de nutrientes e menos sódio. Já o enlatado é uma opção prática e acessível, mas exige atenção aos rótulos, já que o teor de sal é elevado e pode impactar os indivíduos com doenças crônicas, como hipertensão arterial. “Opte por opções grelhadas, assadas ou cozidas, utilizando temperos naturais, como alho, cebola, salsinha, cebolinha, tomilho e ervas finas”, orienta. 
Pouco discutida, a diversidade de espécies também influencia. As mais comuns são o atum-rabilho ( bluefin ), o albacora ( yellowfin ) e o skipjack , este último mais presente em conservas. Enquanto o bluefin é mais valorizado e saboroso, é também o mais ameaçado pela pesca predatória. 
“Vale lembrar que uma alimentação equilibrada é aquela que fornece todos os nutrientes essenciais ao organismo em quantidades adequadas, promovendo saúde, bem-estar e prevenção de doenças. Ela deve ser variada, incluir alimentos in natura ou minimamente processados e respeitar as necessidades individuais — nesse contexto o atum é uma excelente escolha”, finaliza a professora. 
Por Bianca Lodi Rieg

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