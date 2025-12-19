Se cuida

Automedicação nas festas: perigos de misturar álcool e remédios

Interações entre remédios e bebidas alcoólicas podem resultar em intoxicações graves e riscos à saúde

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:04

Misturar álcool e medicamentos pode trazer riscos graves à saúde Crédito: Imagem: PawelKacperek | Shutterstock

Com a chegada das festas de fim de ano, cresce o consumo de bebidas alcoólicas e, junto com ele, o risco de interações perigosas entre álcool e medicamentos utilizados de forma inadequada. Segundo a Dra. Gisele Lopes Cavalcante, professora do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera Ribeirão Preto, a automedicação nesta época pode causar efeitos inesperados, intoxicações graves e até internações, especialmente quando combinada com o álcool.

A especialista explica que muitas pessoas recorrem a analgésicos, anti-inflamatórios, antigripais, anti-histamínicos e até ansiolíticos sem considerar que essas substâncias passam por vias metabólicas semelhantes às do álcool no organismo.

“O fígado fica sobrecarregado ao tentar metabolizar o álcool e o medicamento ao mesmo tempo. Isso aumenta o risco de toxicidade, potencializa os efeitos colaterais e pode anular o efeito terapêutico do remédio”, afirma a Dra. Gisele Lopes Cavalcante.

Perigos da combinação entre álcool e medicamentos

Entre os riscos mais frequentes, Gisele Lopes Cavalcante destaca o aumento da sonolência, queda de pressão, alteração de reflexos e irritação gástrica, especialmente quando antigripais e anti-inflamatórios são usados após consumo de bebida alcoólica.

“ Medicamentos como ibuprofeno e diclofenaco irritam a mucosa estomacal. Quando combinados ao álcool, elevam significativamente as chances de gastrite, vômitos, sangramentos e dor abdominal intensa”, explica.

A farmacêutica alerta ainda para o perigo do paracetamol, um dos remédios mais usados durante festas para aliviar dor de cabeça e mal-estar. “Esse medicamento, quando associado ao álcool, tem potencial de causar lesão hepática aguda, podendo levar à insuficiência do fígado. Pessoas que bebem regularmente ou em grande quantidade nas festas devem ter atenção redobrada”, reforça.

Medicamentos para ansiedade, insônia e alergias também merecem atenção. “Antialérgicos e ansiolíticos possuem efeito sedativo. Misturados ao álcool, podem causar sonolência extrema, dificuldade respiratória e perda de consciência. É uma combinação muito perigosa, especialmente em ambientes de festa, piscina e praia, onde o risco de acidentes é maior”, alerta a professora.

O uso de medicamentos sem orientação médica pode mascarar sinais importantes e atrasar diagnósticos Crédito: Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock

Quando a automedicação é perigosa?

A automedicação também pode mascarar sintomas importantes, atrasando diagnósticos. Muitas pessoas, por exemplo, tomam remédios para dor, náusea ou febre acreditando que é apenas ressaca, quando, na verdade, podem estar diante de intoxicações alimentares ou infecções que exigem cuidado.

“O problema não é apenas o remédio, mas a falta de orientação. O corpo já está lidando com o álcool; adicionar medicamentos sem necessidade pode agravar um quadro que precisava de avaliação médica”, explica a docente.

Para reduzir riscos, a professora Gisele Lopes Cavalcante recomenda evitar o uso de medicamentos durante e logo após o consumo de álcool , não misturar diferentes tipos de analgésicos, manter-se hidratado e buscar orientação profissional sempre que houver dúvida.

Ela reforça que nenhuma dor ou mal-estar deve ser tratado com remédios repetidamente sem supervisão. “Nas festas, o corpo está sujeito a excessos. O que parece uma simples dor de cabeça pode se tornar um problema muito maior se houver automedicação inadequada. A prevenção ainda é o melhor caminho”, conclui.

Por Bianca Lodi Rieg

