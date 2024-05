Santa Teresa recebe exposição dos 150 anos da Imigração Italiana

A cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, comemora 150 anos de Imigração Italiana de um jeito especial, com um calendário repleto de atividades artísticas e gastronômicas em 2024. Afinal, o município recebeu o primeiro assentamento de imigrantes italianos no país.



Para compor as festividades, a artista capixaba Vania Cáus estreia a exposição gratuita: "Da Itália para o mundo: o mosaico de ontem e de hoje", no dia 7 de maio, às 16h, no Museu da Cultura e Imigração Italiana da cidade.