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Mundo colorido

Exposição no Palácio Anchieta transporta visitante para um universo de cores; assista

"O Fabuloso Mundo das Cores", da alemã Heidi Liebermann, tem entrada gratuita e vai até 10 de julho. As obras celebram os 50 anos de carreira da artista plástica
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 10:00

É como se tudo, de repente, ganhasse cor. Muita cor. Esse é o impacto que traz a exposição "O Fabuloso Mundo das Cores", da alemã Heidi Liebermann. A mostra, que está instalada até o dia 10 de julho no Palácio Anchieta, em Vitória, é uma grande celebração aos 50 anos de carreira da artista plástica que reside no Espírito Santo. HZ foi até lá para te mostrar tudo e mais um pouco dessa exposição. Assista no vídeo acima.
Com entrada gratuita, o visitante é convidado a passear por diversos salões coloridos. Os dois primeiros espaços chamam atenção logo de cara - sendo uma sala amarela com telas e uma reprodução fiel do próprio ateliê de Heidi. Depois, um túnel escuro de 11 metros de comprimento dá passagem para uma nova seção de obras.
Exposição
Exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" Crédito: Divulgação
Telas, esculturas, pinturas na parede, quebra-cabeça interativo e até um espaço de projeção mapeada - que proporciona uma imersão na arte da alemã - são algumas das experiências que a exposição também possibilita. Há ainda referências de lugares que fizeram - e ainda fazem parte - da vida de Heidi e também do capixaba.
Exposição
Exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" Crédito: Divulgação

SERVIÇO

  • Exposição: O Fabuloso Mundo das Cores
  • Visitação aberta: até 10 de julho (de terça-feira a sexta-feira das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado das 9h às 16h)
  • Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
  • Entrada: Gratuita
  • Classificação Livre

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