Exposição no Palácio Anchieta transporta visitante para um universo de cores; assista

É como se tudo, de repente, ganhasse cor. Muita cor. Esse é o impacto que traz a exposição "O Fabuloso Mundo das Cores", da alemã Heidi Liebermann. A mostra, que está instalada até o dia 10 de julho no Palácio Anchieta, em Vitória, é uma grande celebração aos 50 anos de carreira da artista plástica que reside no Espírito Santo. HZ foi até lá para te mostrar tudo e mais um pouco dessa exposição. Assista no vídeo acima.

Com entrada gratuita, o visitante é convidado a passear por diversos salões coloridos. Os dois primeiros espaços chamam atenção logo de cara - sendo uma sala amarela com telas e uma reprodução fiel do próprio ateliê de Heidi. Depois, um túnel escuro de 11 metros de comprimento dá passagem para uma nova seção de obras.

Exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" Crédito: Divulgação

Telas, esculturas, pinturas na parede, quebra-cabeça interativo e até um espaço de projeção mapeada - que proporciona uma imersão na arte da alemã - são algumas das experiências que a exposição também possibilita. Há ainda referências de lugares que fizeram - e ainda fazem parte - da vida de Heidi e também do capixaba.

Exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" Crédito: Divulgação

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