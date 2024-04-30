Vitória recebe espetáculos com Otávio Augusto, Marcos Veras e Marco Luque

O Espírito Santo se prepara para receber grandes espetáculos teatrais em um dos mais importantes projetos de difusão cultural: a 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória. De junho a setembro, peças teatrais com os atores Otávio Augusto, Marcos Veras e Marco Luque chegam ao Estado.
A premiada peça “A Tropa”, protagonizada por Otávio Augusto, marca as comemorações pelos 60 anos de carreira do ator. A apresentação acontece nos dias 15 e 16 de junho, no Teatro Universitário, na Ufes. O espetáculo apresenta a história de um pai doente que recebe a visita de seus quatros filhos no hospital. E, o que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações. Ainda no elenco estão Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa.
Outro espetáculo que chega ao Estado é “Dilatados”, que traz o ator e humorista Marco Luque. O artista traz dois de seus personagens mais famosos, Mustafary e o motoboy Jackson Faive. A peça, além de mostrar a versatilidade do artista, também promete arrancar boas risadas do público. A apresentação acontece nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Já em setembro, nos dias 28 e 29, o Teatro Sesc Glória recebe o ator Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional. Ele chega com seu show solo de humor “Vocês Foram Maravilhosos”. No espetáculo, o ator e apresentador aborda assuntos como paternidade, carreira e família, refletindo sua fase mais madura.
Concertos e espetáculos de dança
Além das peças teatrais conhecidas nacionalmente, a programação de 2024 também inclui uma série de concertos e espetáculos de dança. O Palácio da Cultura Sônia Cabral será palco de um concerto da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes), que acontece em agosto, e de um concerto do Coral Unimed Vitória, em setembro.
Ainda em setembro, a companhia de dança Deborah Colker realizará o espetáculo “Sagração” no Teatro da Ufes. Em outubro, a Femes volta a se apresentar com o espetáculo “Canto de Luz e Sombras II”. A programação é encerrada em dezembro, com o tradicional Concerto de Natal, que reúne Femes, os Corais Unimed Vitória e Algazarra e participações especiais de cantores locais.
PROGRAMAÇÃO
- “A TROPA”, com Otávio Augusto e elenco
- Data: 15 e 16 de junho
- Local: Teatro Universitário - Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória)
- Hora: 20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras)
- Classificação: 16 anos
- Duração: 80 minutos
- Ingressos: Sympla
- DILATADOS”, com Marco Luque
- Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)
- Data: 27 e 28 de julho
- Hora: 20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras)
- Classificação: 14 anos
- Duração: 70 minutos
- Ingressos: Le Billet
- “VOCÊS FORAM MARAVILHOSOS”, com Marcos Veras
- Data: 28 e 29 de setembro
- Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)
- Hora: 20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras)
- Classificação: 12 anos
- Duração: 70 minutos
- Ingressos: LeBillet