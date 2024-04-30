Vitória recebe espetáculos com Otávio Augusto, Marcos Veras e Marco Luque

16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória acontece de junho a setembro Crédito: César Tropia/Jonatas Marques/Divulgação

O Espírito Santo se prepara para receber grandes espetáculos teatrais em um dos mais importantes projetos de difusão cultural: a 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória. De junho a setembro, peças teatrais com os atores Otávio Augusto, Marcos Veras e Marco Luque chegam ao Estado.

A premiada peça “A Tropa”, protagonizada por Otávio Augusto, marca as comemorações pelos 60 anos de carreira do ator. A apresentação acontece nos dias 15 e 16 de junho, no Teatro Universitário, na Ufes. O espetáculo apresenta a história de um pai doente que recebe a visita de seus quatros filhos no hospital. E, o que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações. Ainda no elenco estão Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa.

A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto Crédito: Divulgação

Outro espetáculo que chega ao Estado é “Dilatados”, que traz o ator e humorista Marco Luque. O artista traz dois de seus personagens mais famosos, Mustafary e o motoboy Jackson Faive. A peça, além de mostrar a versatilidade do artista, também promete arrancar boas risadas do público. A apresentação acontece nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.

Já em setembro, nos dias 28 e 29, o Teatro Sesc Glória recebe o ator Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional. Ele chega com seu show solo de humor “Vocês Foram Maravilhosos”. No espetáculo, o ator e apresentador aborda assuntos como paternidade, carreira e família, refletindo sua fase mais madura.

O ator Marcos Veras chega em Vitória com seu show solo de humor “Vocês Foram Maravilhosos” Crédito: César Tropia

Concertos e espetáculos de dança

Além das peças teatrais conhecidas nacionalmente, a programação de 2024 também inclui uma série de concertos e espetáculos de dança. O Palácio da Cultura Sônia Cabral será palco de um concerto da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes), que acontece em agosto, e de um concerto do Coral Unimed Vitória, em setembro.

Ainda em setembro, a companhia de dança Deborah Colker realizará o espetáculo “Sagração” no Teatro da Ufes. Em outubro, a Femes volta a se apresentar com o espetáculo “Canto de Luz e Sombras II”. A programação é encerrada em dezembro, com o tradicional Concerto de Natal, que reúne Femes, os Corais Unimed Vitória e Algazarra e participações especiais de cantores locais.

PROGRAMAÇÃO

“A TROPA”, com Otávio Augusto e elenco

Data: 15 e 16 de junho

15 e 16 de junho Local: Teatro Universitário - Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória)

Teatro Universitário - Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória) Hora: 20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras)

20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras) Classificação: 16 anos

16 anos Duração: 80 minutos

80 minutos Ingressos: Sympla



DILATADOS”, com Marco Luque

Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)

Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória) Data: 27 e 28 de julho

27 e 28 de julho Hora: 20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras)

20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras) Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 70 minutos

70 minutos Ingressos: Le Billet