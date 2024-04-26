Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Vitória ganha mural de 250m² no mês de prevenção contra a crueldade animal
Obra de arte

Vitória ganha mural de 250m² no mês de prevenção contra a crueldade animal

A obra foi inaugurada nesta sexta-feira (26) e traz mensagens como “somos anjos disfarçados” e “amor, fidelidade, lealdade e cãopanheirismo”
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 13:42

Mural “Amor de 4 Patas”, em Vitória Crédito: ICORES
Com o objetivo de celebrar o Abril Laranja, mês em que se discute o combate ao abandono e maus-tratos aos animais, o Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (ICORES) entregou o mural “Amor de 4 Patas”. Localizada na descida da Ponte Ayrton Senna, em Vitória, a obra possui cerca de 250m² e foi inaugurada nesta sexta-feira (26).
Segundo a presidente do ICORES, Zuleica Faria, a criação do mural foi pensada para sensibilizar as pessoas para a causa animal e alertar para a importância de denunciar o abandono e os maus-tratos. “A arte foi criada para passar a ideia de que os animais estariam conversando, diretamente, com as pessoas, e deixando sua mensagem, por isso a pintura trará imagens e frases”, conta.
Mural “Amor de 4 Patas”, em Vitória Crédito: ICORES
Quem acompanhar o mural com atenção vai se deparar com mensagens como “somos anjos disfarçados”; “amor, fidelidade, lealdade e cãopanheirismo”; “temos sentimentos: o abandono é cruel”; “maus-tratos é crime! Denuncie, ligue 181”; e “procuro pai ou mãe bichológico: e aí, me adota?”.
As personagens retratadas na obra são as mascotes Luna, Bella e Nina, juntamente com a cadelinha Nala, cujo desaparecimento, em janeiro de 2024, viralizou nas redes sociais ao unir centenas de pessoas em sua busca. Nala foi reencontrada após 17 dias, com um final feliz para uma linda história de amor entre tutores e animal.
Mural “Amor de 4 Patas”, em Vitória Crédito: ICORES
Confira abaixo diversas fotos da inauguração do mural: 

Tópicos Relacionados

Arte cachorro Cultura Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados