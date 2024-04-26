Vitória ganha mural de 250m² no mês de prevenção contra a crueldade animal

Com o objetivo de celebrar o Abril Laranja, mês em que se discute o combate ao abandono e maus-tratos aos animais, o Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (ICORES) entregou o mural “Amor de 4 Patas”. Localizada na descida da Ponte Ayrton Senna, em Vitória, a obra possui cerca de 250m² e foi inaugurada nesta sexta-feira (26).
Segundo a presidente do ICORES, Zuleica Faria, a criação do mural foi pensada para sensibilizar as pessoas para a causa animal e alertar para a importância de denunciar o abandono e os maus-tratos. “A arte foi criada para passar a ideia de que os animais estariam conversando, diretamente, com as pessoas, e deixando sua mensagem, por isso a pintura trará imagens e frases”, conta.
Quem acompanhar o mural com atenção vai se deparar com mensagens como “somos anjos disfarçados”; “amor, fidelidade, lealdade e cãopanheirismo”; “temos sentimentos: o abandono é cruel”; “maus-tratos é crime! Denuncie, ligue 181”; e “procuro pai ou mãe bichológico: e aí, me adota?”.
As personagens retratadas na obra são as mascotes Luna, Bella e Nina, juntamente com a cadelinha Nala, cujo desaparecimento, em janeiro de 2024, viralizou nas redes sociais ao unir centenas de pessoas em sua busca. Nala foi reencontrada após 17 dias, com um final feliz para uma linda história de amor entre tutores e animal.
