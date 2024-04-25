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Fenômeno

"Casca de Bala": saiba o significado da expressão que viralizou no TikTok

Hit que tem bombado nas últimas semanas gerou dúvidas em relação ao significado. HZ bateu um papo com os locutores da Rádio Litoral para entender mais sobre
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 16:59

Thullio Milionário
Thullio Milionário é dono do hit "Casca de Bala" Crédito: Reprodução/Instagram
Quem é o seu "casca de bala"? O hit do cantor Thullio Milionário viralizou nas últimas semanas no Brasil e nas redes sociais. Diversos posts nas mídias estão sendo acompanhados pela música, seja uma foto com um amigo, um parente ou até um animal de estimação. Diante disso, HZ resolveu ir atrás dos locutores da Rádio Litoral saber qual o real significado do termo. Vem com a gente!
O locutor Bruninho Andrade diz que a expressão se refere a uma amizade que é muito grudada, como se fosse uma bala. "Bala e casca se grudam, né? Ainda mais quando ficam no bolso ali, acho que é isso!". Já para Natizinha é como se fosse um melhor amigo, seja um animalzinho ou uma pessoa. "Uma pessoa muito especial, um amigo que está ali para todas as horas", contou.
Após entrevistarmos os locutores da Litoral, fomos atrás de quem entende do assunto: o coordenador de Programação das Rádios da Rede Gazeta, Marcelo Rangel. E aí, será que eles acertaram o significado de "Casca de Bala"? 

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