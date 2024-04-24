Samba-enredo da MUG sobre São Jorge será escolhido por concurso

MUG é bicampeã do Carnaval de Vitória; comemoração na quadra da escola de samba na Glória, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Anteriormente divulgado por HZ , a Mocidade Unida da Glória já está nos preparativos para o Carnaval 2025. Em busca da terceira vitória consecutiva, a MUG levará para a avenida o enredo “O Guerreiro da Capa Encarnada - Jorge do Povo Brasileiro”, em homenagem a São Jorge. E já iniciando os trabalhos para o próximo desfile, a escola lança o Concurso de Samba de Enredo.

A escola de Vila Velha vai homenagear o santo, venerado por católicos e religiões, e também vai mostrar a fé do dia a dia do povo brasileiro. A agremiação lançou em suas redes sociais a sinopse do enredo para auxiliar os compositores a prepararem as obras que vão para a disputa.

O concurso será aberto a compositores de todas as regiões do Brasil. Serão três etapas na quadra: apresentação dos sambas, uma eliminatória e depois a grande final. A comissão julgadora será composta por pessoas com conhecimento na área cultural ou artística, sendo em sua grande maioria diretores, coordenadores ou representantes de segmentos da escola. Os seguintes quesitos serão julgados:

• Letra

• Beleza poética e concordância com o enredo

• Melodia

• Coerência métrica e melódica, empolgação



Ao final do concurso, o vencedor receberá um prêmio em dinheiro. As inscrições dos sambas concorrentes serão online. O samba deve ser enviado no e-mail: [email protected] , no dia 1 de junho, até às 23h59min, devendo conter no assunto: SAMBA MUG 2025 – COMPOSITOR (com o nome do compositor); no corpo do e-mail deve conter o nome completo e CPF de todos os compositores, além de um telefone de contato (com DDD). Os compositores deverão inscrever a obra enviando o áudio em arquivo em mp3 e a letra do samba em PDF. Na gravação será permitido somente voz e cavaco.

CRONOGRAMA DO CONCURSO DE SAMBA ENREDO 2025