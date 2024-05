Artista de Vitória lança novo livro que mistura quadrinhos e ilustrações

Thiago Egg e o novo livro “O Pequeno Restaurante de Comidas Escandalosas". Crédito: Divulgação

O ilustrador Thiago Egg, paulistano radicado no ES desde 2012, lança este mês seu mais novo livro pela HarperKids. O livro “O Pequeno Restaurante de Comidas Escandalosas” é assinado em conjunto com o escritor Phellip Willian e conta a divertida história de um restaurante que é conhecido por ter clientes diferentes e pedidos inusitados. Cheia de metalinguagem e brincadeiras, a obra é uma mistura de quadrinhos com livro infantil ilustrado, ao estilo de “Diário de um Banana”, “Capitão Cueca”, “O Homem Cão” que são grandes destaques do gênero infantojuvenil da atualidade.

Livro "O Pequeno Restaurante de Comidas Escandalosas". Crédito: Divulgação

Thiago é autor de outros livros como "Golo" e "Ah, não, Plutão!" em parceria com Gabriel Vogas e lançados com o apoio do edital da Secult ES. Do sucesso de vendas “Cocô, Xixi e Pum" (Edipro) e das tirinhas online "Sai dessa, Gildo", já publicou mais de 12 títulos entre quadrinhos e livros infantis lançados de forma independente e a convite de outras editoras do Brasil e no exterior.

O livro está em pré-venda online nas livrarias. O lançamento acontece agora em maio no FIQ (Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte) e no mês de junho em Vitória, São Paulo e Paraná (datas e locais a confirmar).

Sinopse

O Pequeno Restaurante é conhecido por ter clientes diferentes e pedidos super inusitados. Mas o que pode acontecer quando são surpreendidos por um cliente que quer o maior sanduíche da galáxia?! Eles aceitam o desafio, é claro! Mas não sem antes enfrentarem um monstro de ervilha, um duelo de bolinha de gude e um planeta inteirinho só de tomates - além de um monte de briga com a Karla, uma faca na cueca do Junim, um entregador um pouco... grande demais, e rapel de sanduíche. Mas, será que o cliente vai gostar?

Entre na cozinha do Pequeno e acompanhe os preparativos de toda a equipe do estabelecimento mais legal do universo, com texto de Phellip Willian e ilustrações de Thiago Egg.

Sobre o autor

Thiago Egg é ilustrador e designer gráfico, autor de livros infantis e histórias em quadrinhos. Paulistano radicado em Vitória desde 2012, com mais de vinte anos de carreira nos mercados de cinema, editorial, games, animação e publicidade.

Serviço

Livro: “O Pequeno Restaurante de Comidas Escandalosas”

Autores : Thiago Egg e Phellip Willian

: Thiago Egg e Phellip Willian Valor : R$ 49,90

: R$ 49,90 Contato: [email protected] | +55 27 98100-4655 | thiagoegg.com.br

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais