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Verão no ES

Durante show em Guarapari, Orochi anuncia música com participação internacional

Rapper foi atração da festa No Cap, que encerrou o Festival de Verão 2024 do P12. Além da parceria, artista garantiu mais novidades para 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 18:42

Orochi oi uma das atrações do Festival no Cap, realizado em Guarapari
Orochi oi uma das atrações do Festival no Cap, realizado em Guarapari Crédito: Indie Clicks
Talento do rap nacional, Orochi está cheio de planos para 2024. Durante sua passagem pelo Festival No Cap, neste sábado (20), no P12 Guarapari, o rapper garantiu que terá lançamentos de um álbum, de singles e até de participação internacional em uma de suas músicas. Os fãs, portanto, podem esperar muitas novidades. 
"Em 2024 tem muito trabalho pela frente. Virá um álbum de afrobeat, vários singles novos, participação internacional e várias novidades. Só acompanhar que o MainStreet está vindo quente em 2024", disse o cantor, que se apresentou quando a chuva deu uma folga durante o evento, que ainda contou com Poze, Maneirinho, Cabelinho, Hariel, Major RD e Caio Luccas.
Orochi fez um show eletrizante em que o público não parou de cantar nem um minuto. "A gente se amarra na energia da galera. Para a gente é sempre bom quando geral canta o bagulho do início ao fim, que nem foi hoje. A energia estava lá em cima. Tropa da MainStreet lado a lado com a No Cap", avaliou.
Após tamanho carinho recebido pelos capixabas, o cantor já aguarda uma próxima edição do festival. "Próxima edição do No Cap, se tudo der certo, vambora!!".
Márcio Rodrigues, sócio da Aquarius Produções, realizadora do evento, faz um saldo positivo para a agenda de verão, que lotou mesmo com a chuva, fechando a estação com chave de ouro. "Iniciamos com chuva, encerramos com chuva, mas ela não atrapalhou. O público está feliz e aproveitou ao máximo. Pulou, dançou e essa era a nossa intenção. É uma alegria concluir com êxito mais uma temporada de eventos", complementou.

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