Após cinco anos de pausa, Victor & Leo retornam aos palcos em Guarapari; veja vídeo

Victor & Leo não esconderam a emoção de voltar aos palcos, em espetáculo em Guarapari Crédito: Leo Gurgel

Uma performance marcada pela emoção. Assim foi o retorno aos palcos de Victor & Leo após cinco anos de hiato. Os irmãos escolheram justamente o Espírito Santo para retomar sua caminhada artística, em show - não à toa batizado de "Nossa História não Termina Aqui" - realizado no sábado (20), em Guarapari, no Multiplace Mais.

Victor, visivelmente emocionado, agradeceu ao público. "Me senti profundamente grato pelo amor, pela atenção e pela gentileza", disse o artista. O sertanejo também fez uma homenagem ao irmão. "Você é um grande cara".

Léo retribuiu, declarando que as canções que marcaram a carreira da dupla tiveram grande participação do parceiro. "Tudo que a gente faz de arte, praticamente todas as canções que a gente faz, sai daquele violão e daquela mente ali", disse Leo, apontando para Victor.

Os fãs reagiram cantando os principais sucessos da dupla, entre eles, "Tem que Ser Você", "Borboletas" e "Ela não vai mais chorar".

“Estamos no Espírito Santo, em Guarapari, comemorando o início de algo que nunca teve fim. E estamos comemorando a abertura de uma eternidade de energia, de amor, de paz e de luz”, disse Victor.