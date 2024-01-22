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Sertanejo

Após cinco anos de pausa, Victor & Leo retornam aos palcos em Guarapari; veja vídeo

Dupla escolheu Espírito Santo para retomada da parceira, abrindo a turnê "Nossa História não Termina Aqui" em show realizado sábado (20), no Multiplace Mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 16:15

Victor & Leo não esconderam a emoção de voltar aos palcos, em espetáculo em Guarapari
Victor & Leo não esconderam a emoção de voltar aos palcos, em espetáculo em Guarapari Crédito: Leo Gurgel
Uma performance marcada pela emoção. Assim foi o retorno aos palcos de Victor & Leo após cinco anos de hiato. Os irmãos escolheram justamente o Espírito Santo para retomar sua caminhada artística, em show - não à toa batizado de "Nossa História não Termina Aqui" - realizado no sábado (20), em Guarapari, no Multiplace Mais.
Victor, visivelmente emocionado, agradeceu ao público. "Me senti profundamente grato pelo amor, pela atenção e pela gentileza", disse o artista. O sertanejo também fez uma homenagem ao irmão. "Você é um grande cara".
Léo retribuiu, declarando que as canções que marcaram a carreira da dupla tiveram grande participação do parceiro. "Tudo que a gente faz de arte, praticamente todas as canções que a gente faz, sai daquele violão e daquela mente ali", disse Leo, apontando para Victor.
Os fãs reagiram cantando os principais sucessos da dupla, entre eles, "Tem que Ser Você", "Borboletas" e "Ela não vai mais chorar". 
“Estamos no Espírito Santo, em Guarapari, comemorando o início de algo que nunca teve fim. E estamos comemorando a abertura de uma eternidade de energia, de amor, de paz e de luz”, disse Victor.
Após passar pelo ES, "Nossa História não Termina Aqui" deve rodar o país, com apresentações marcadas para Rio de Janeiro, Recife (PE), Uberlândia (MG), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM), só para citar algumas cidades. A apresentação mais esperada deve ser a marcada para São Paulo, em 23 de março, quando um DVD deve ser gravado ao vivo.

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