Conheça o DJ capixaba que participou do novo álbum de Matuê, o '333'

Michel Vitale, mais conhecido como Nox, é mais um capixaba que está fazendo sucesso pelo Brasil. Criado em Vitória, o jovem de 34 anos hoje é um dos DJs mais reconhecidos do trap. Afinal, ele é integrante da equipe de ninguém menos do que Matuê - um dos maiores nomes da cena.
“Tudo começou com amigos em comum. Primeiro comecei a tocar com Shawlin, o Cachorro Magro, aí produzi ‘A Praga’, do Haikaiss. Depois virei amigo do Tuê (Matuê), foi muito natural. Sempre quando ele vinha para o Espírito Santo, a gente almoçava juntos, eu levava ele para conhecer alguns pontos turísticos”, conta.
Nox é na verdade nascido em São Paulo, mas veio com a mãe para o Espírito Santo aos 12 anos. Seus avós já moravam em Vitória. Estudou na escola estadual Professor Fernando Duarte Rabelo, no ensino médio, e posteriormente, fez arquitetura em uma faculdade particular. Mas foi na música que ele se encontrou.
A música sempre esteve presente na minha vida. Meu pai cantava ópera, era tenor. Sempre fui influenciado por ele. E a minha mãe tinha uma importadora de instrumentos, isso me permitiu ter contato com todos os instrumentos na infância. Hoje eu toco baixo, guitarra e teclado
Com o tempo, a paixão pela música só aumentou. Na época da faculdade, o - até então - Michel chegou a ter uma banda com alguns amigos - que não foi para frente. Desde então, decidiu tocar como DJ. “Frequentava as festas da Ufes, gostava do hard core, com Mukeka di Rato e Dead Fish”, disse.
Cabe ressaltar que o primeiro emprego do jovem artista foi em um local de restauração de patrimônio histórico. Depois, chegou a trabalhar em uma agência de publicidade de um amigo. E tentando conciliar a profissão com o hobby de ser DJ, nasce o vulgo “Nox”. Segundo ele, um nome que surgiu da própria cabeça. E partir dali, seu envolvimento com shows foi só crescendo.
“Houve uma virada de chave muito grande quando eu tive contato com a parte de produção. Em um evento no Centro de Vitória, conheci o WC no Beat. Viramos amigos, ele me apresentou para outras pessoas. Naquele momento eu conheci muito sobre o rap. Tocava nas batalhas de rima também”, revelou.
MATUÊ E O ‘333’
Em 2014, Nox conheceu uma pessoa que abriu portas no ramo da música. Já no ano seguinte, decidiu retornar a São Paulo, sua cidade de origem, para continuar correndo atrás do seu sonho. Entre diversas produções importantes, surge a oportunidade de ser contratado pela gravadora 30PRAUM, responsável pela carreiras de grandes artistas do trap como Wiu, Teto e - claro - Matuê.
O capixaba esteve junto do astro do trap nos álbuns mais importantes da carreira dele: “Máquina do Tempo” (2020) e ‘333’ (2024), lançado nesta segunda-feira (9). Inclusive, o projeto teve a maior estreia de álbum brasileiro na história no Spotify, com 16 milhões de plays nas primeiras 24 horas.
“Comecei a tocar tanto com o Tuê que entrei para o time de vez. Sobre o ‘333’, ficamos um tempo em Fortaleza para produzir. Fomos para o estúdio e ficávamos até de madrugada. Claro que a concepção do álbum veio junto com o time, mas estava lá. Foi a realização de um sonho enquanto produtor”, ressaltou.
Sobre os próximos passos, Nox revelou para HZ seus maiores sonhos, tanto profissionais, quanto pessoais. “Cada dia é um degrau na minha profissão, mas acredito que meu maior sonho é fazer uma turnê mundial e continuar vivendo disso. Já no lado pessoal, quero muito formar minha família. É muito difícil com essa vida na estrada, mas tenho esse sonho”, finalizou.