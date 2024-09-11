Conheça o DJ capixaba que participou do novo álbum de Matuê, o '333'

Nox é músico e amigo de Matuê Crédito: Reprodução/Instagram/@nox011

Michel Vitale, mais conhecido como Nox, é mais um capixaba que está fazendo sucesso pelo Brasil. Criado em Vitória, o jovem de 34 anos hoje é um dos DJs mais reconhecidos do trap. Afinal, ele é integrante da equipe de ninguém menos do que Matuê - um dos maiores nomes da cena.

“Tudo começou com amigos em comum. Primeiro comecei a tocar com Shawlin, o Cachorro Magro, aí produzi ‘A Praga’, do Haikaiss. Depois virei amigo do Tuê (Matuê), foi muito natural. Sempre quando ele vinha para o Espírito Santo, a gente almoçava juntos, eu levava ele para conhecer alguns pontos turísticos”, conta.

O capixaba Nox é DJ de Matuê Crédito: Reprodução/Instagram/@fredinhonml (Felipe Vieira)

Nox é na verdade nascido em São Paulo, mas veio com a mãe para o Espírito Santo aos 12 anos. Seus avós já moravam em Vitória. Estudou na escola estadual Professor Fernando Duarte Rabelo, no ensino médio, e posteriormente, fez arquitetura em uma faculdade particular. Mas foi na música que ele se encontrou.

A música sempre esteve presente na minha vida. Meu pai cantava ópera, era tenor. Sempre fui influenciado por ele. E a minha mãe tinha uma importadora de instrumentos, isso me permitiu ter contato com todos os instrumentos na infância. Hoje eu toco baixo, guitarra e teclado

Com o tempo, a paixão pela música só aumentou. Na época da faculdade, o - até então - Michel chegou a ter uma banda com alguns amigos - que não foi para frente. Desde então, decidiu tocar como DJ. “Frequentava as festas da Ufes, gostava do hard core, com Mukeka di Rato e Dead Fish”, disse.

O capixaba Nox é DJ de Matuê Crédito: Reprodução/Instagram/@fredinhonml (Felipe Vieira)

Cabe ressaltar que o primeiro emprego do jovem artista foi em um local de restauração de patrimônio histórico. Depois, chegou a trabalhar em uma agência de publicidade de um amigo. E tentando conciliar a profissão com o hobby de ser DJ, nasce o vulgo “Nox”. Segundo ele, um nome que surgiu da própria cabeça. E partir dali, seu envolvimento com shows foi só crescendo.

“Houve uma virada de chave muito grande quando eu tive contato com a parte de produção. Em um evento no Centro de Vitória, conheci o WC no Beat. Viramos amigos, ele me apresentou para outras pessoas. Naquele momento eu conheci muito sobre o rap. Tocava nas batalhas de rima também”, revelou.

MATUÊ E O ‘333’

Em 2014, Nox conheceu uma pessoa que abriu portas no ramo da música. Já no ano seguinte, decidiu retornar a São Paulo, sua cidade de origem, para continuar correndo atrás do seu sonho. Entre diversas produções importantes, surge a oportunidade de ser contratado pela gravadora 30PRAUM, responsável pela carreiras de grandes artistas do trap como Wiu, Teto e - claro - Matuê.

“Comecei a tocar tanto com o Tuê que entrei para o time de vez. Sobre o ‘333’, ficamos um tempo em Fortaleza para produzir. Fomos para o estúdio e ficávamos até de madrugada. Claro que a concepção do álbum veio junto com o time, mas estava lá. Foi a realização de um sonho enquanto produtor”, ressaltou.