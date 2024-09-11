Matuê tem maior estreia de álbum brasileiro na história no Spotify

O rapper Matuê Crédito: Reprodução/Instagram

Com um registro de 16 milhões de plays nas primeiras 24 horas, o disco "333", do rapper Matuê, se consolidou como a maior estreia de um álbum brasileiro na história do Spotify.

Segundo a plataforma, trata-se de um recorde absoluto na plataforma. O projeto foi lançado de forma independente.

"Esse é o disco da minha vida. Foi produzido do jeito que eu queria, no meu tempo, indo contra o que o mercado tenta exigir dos artistas. Tenho muito orgulho desse projeto", disse ele ao streaming.

Até então, "Escândalo Íntimo", de Luísa Sonza, era o disco com o maior número de reproduções, com pouco mais de 15 milhões de plays no primeiro dia.