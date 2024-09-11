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Matuê tem maior estreia de álbum brasileiro na história no Spotify

Com o disco "333", rapper contou com 16 milhões de plays nas primeiras 24 horas. "Esse é o disco da minha vida", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 12:09

O trapper Matuê
O rapper Matuê Crédito: Reprodução/Instagram
Com um registro de 16 milhões de plays nas primeiras 24 horas, o disco "333", do rapper Matuê, se consolidou como a maior estreia de um álbum brasileiro na história do Spotify.
Segundo a plataforma, trata-se de um recorde absoluto na plataforma. O projeto foi lançado de forma independente.
"Esse é o disco da minha vida. Foi produzido do jeito que eu queria, no meu tempo, indo contra o que o mercado tenta exigir dos artistas. Tenho muito orgulho desse projeto", disse ele ao streaming.
Até então, "Escândalo Íntimo", de Luísa Sonza, era o disco com o maior número de reproduções, com pouco mais de 15 milhões de plays no primeiro dia.
Não bastasse isso, Matuê cravou 11 das 12 faixas do projeto no Top 50 das mais tocadas no Spotify Brasil. Duas delas, "Crack com Mussilon" e "Imagina esse Cenário", figuram entre as cinco primeiras posições.

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