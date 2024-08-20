Cantor Thiaguinho traz nova turnê “Sorte” para Vitória em outubro

Celebrando os maiores sucessos da carreira, o cantor Thiaguinho desembarca em Vitória com sua nova turnê “Sorte”. E já tem data e local confirmados: dia 26 de outubro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Os ingressos estarão disponíveis nesta quarta (21), a partir de R$ 90 (meia, 1º lote), através do site da Blueticket.
A nova turnê celebra a carreira do pagodeiro com potência artística e criatividade. O setlist do show passeia por diversos momentos da carreira do Thiaguinho, trazendo hits dos discos anteriores também. Como por exemplo, “Sou O Cara Pra Você”, “Dia De Sorte” e “Buquê De Flores”.
Que alegria falar sobre ‘Sorte’, estou muito empolgado com essa nova fase e feliz em compartilhar o novo projeto, que está a todo vapor. Esse trabalho é uma celebração à nossa música, estamos mesclando influências do R&B, afrobeat, do pagode e outros estilos musicais. Tenho certeza de que o resultado vai emocionar geral
SERVIÇO
- Turnê “Sorte”- Thiaguinho
- Quando: 26 de outubro
- Onde: Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória
- Ingressos: a partir de R$ 90 (meia, 1º lote), através do site da Blueticket