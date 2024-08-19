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Colatina faz 103 anos com shows de Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto

Apresentações são parte da programação de aniversário do município, em agosto. Haverá ainda o tradicional desfile cívico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 18:30

Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto vão cantar no aniversário de Colatina
Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto vão cantar no aniversário de Colatina Crédito: Reprodução/Brunini/ Instagram/Arthur Louzada
Colatina, a Princesa do Norte, celebra 103 anos no dia 22 de agosto. E para comemorar em grande estilo, a cidade preparou uma programação especial com shows de Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto - além de festividades durante todo o mês. As atrações principais se apresentam entre os dias 22 e 25, na área verde da Beira Rio.
A festa, que celebra a Emancipação Política, promete aquecer os corações dos colatinenses a partir da quinta-feira (22), dia do aniversário da cidade. E o cantor de pagode Dilsinho é o responsável para animar o público com muito pagode a partir das 21h. Antes, a dupla Victor e Sander sobe ao palco com os melhores hits do sertanejo. Na abertura também se apresentam o Coral Municipal Maestro Gesy Willian de Freitas e o Coral Arcelor Mittal.
Festival de Alegre 2024
Gustavo Mioto é atração principal do sábado (24), em Colatina Crédito: Arthur Louzada
Na sexta-feira (23), a noite será marcada pelo ritmo contagiante do axé com Durval Lelys e Gabriela Avila, a partir das 20h. Já no sábado (24), Gustavo Mioto traz seus grandes sucessos ao palco, e Paula Cassaro abrirá a programação da noite, aquecendo o público com sua energia.
Para encerrar a programação em grande estilo, no domingo (25), o grupo Pérola Negra revive o pagode dos anos 90. Além disso, o grupo Ratimbum fará a alegria das crianças, garantindo diversão para toda a família.
Durval Lelys
Durval Lelys promete agitar o aniversário de Colatina Crédito: P12 Guarapari

DESFILE CÍVICO

No dia 22 de agosto, feriado do aniversário de Colatina, acontece o tradicional desfile cívico, que reúne centenas de participantes pelas ruas da cidade. Com o tema “ Teus bairros, sentinelas a velar”, o desfile é um convite poético às lembranças e vivências comunitárias nos bairros.
O desafio dos participantes será revelar em suas apresentações elementos culturais, históricos, econômicos e sociais dos bairros, divulgando os locais de destaque, as tradições, como também o trabalho relevante de instituições e pessoas que atuam positivamente em cada comunidade.

PROGRAMAÇÃO

  • ANIVERSÁRIO DE COLATINA
  • Quinta-feira (22)
  • 18h - Coral Municipal Maestro Gesy Willian De Freitas
  • 18h30 - Coral Arcelormittal
  • 20h - Victor E Sander
  • 22h - Dilsinho

  • Sexta-feira (23)
  • 20h - Gabriela Avila
  • 22h - Durval Lelys

  • Sábado (24)
  • 19h - Paula Cassaro
  • 21h - Fitdance Oficial
  • 23h - Gustavo Mioto

  • Domingo (25)
  • 17h - Ratimbum
  • 21h - Pérola Negra

SERVIÇO

  • Quando: de 22 a 25 de agosto (quinta-feira a domingo)
  • Onde: área verde da Beira Rio
  • Shows nacionais: Dilsinho (22), Durval Lelys (23), Gustavo Mioto (24) e Pérola Negra (25)
  • Desfile Cívico: a partir das 8h30, pela avenida Getúlio Vargas, com início no Posto São Miguel e dispersão em frente ao Iate no Camelódromo

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