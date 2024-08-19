Colatina faz 103 anos com shows de Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto

Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto vão cantar no aniversário de Colatina Crédito: Reprodução/Brunini/ Instagram/Arthur Louzada

Colatina, a Princesa do Norte, celebra 103 anos no dia 22 de agosto. E para comemorar em grande estilo, a cidade preparou uma programação especial com shows de Dilsinho, Durval Lelys e Gustavo Mioto - além de festividades durante todo o mês. As atrações principais se apresentam entre os dias 22 e 25, na área verde da Beira Rio.

A festa, que celebra a Emancipação Política, promete aquecer os corações dos colatinenses a partir da quinta-feira (22), dia do aniversário da cidade. E o cantor de pagode Dilsinho é o responsável para animar o público com muito pagode a partir das 21h. Antes, a dupla Victor e Sander sobe ao palco com os melhores hits do sertanejo. Na abertura também se apresentam o Coral Municipal Maestro Gesy Willian de Freitas e o Coral Arcelor Mittal.

Gustavo Mioto é atração principal do sábado (24), em Colatina Crédito: Arthur Louzada

Na sexta-feira (23), a noite será marcada pelo ritmo contagiante do axé com Durval Lelys e Gabriela Avila, a partir das 20h. Já no sábado (24), Gustavo Mioto traz seus grandes sucessos ao palco, e Paula Cassaro abrirá a programação da noite, aquecendo o público com sua energia.

Para encerrar a programação em grande estilo, no domingo (25), o grupo Pérola Negra revive o pagode dos anos 90. Além disso, o grupo Ratimbum fará a alegria das crianças, garantindo diversão para toda a família.

Durval Lelys promete agitar o aniversário de Colatina Crédito: P12 Guarapari

DESFILE CÍVICO

No dia 22 de agosto, feriado do aniversário de Colatina, acontece o tradicional desfile cívico, que reúne centenas de participantes pelas ruas da cidade. Com o tema “ Teus bairros, sentinelas a velar”, o desfile é um convite poético às lembranças e vivências comunitárias nos bairros.

O desafio dos participantes será revelar em suas apresentações elementos culturais, históricos, econômicos e sociais dos bairros, divulgando os locais de destaque, as tradições, como também o trabalho relevante de instituições e pessoas que atuam positivamente em cada comunidade.

PROGRAMAÇÃO

ANIVERSÁRIO DE COLATINA

Quinta-feira (22)

18h - Coral Municipal Maestro Gesy Willian De Freitas

Coral Municipal Maestro Gesy Willian De Freitas 18h30 - Coral Arcelormittal

Coral Arcelormittal 20h - Victor E Sander

Victor E Sander 22h - Dilsinho





Dilsinho Sexta-feira (23)

20h - Gabriela Avila

Gabriela Avila 22h - Durval Lelys





Durval Lelys Sábado (24)

19h - Paula Cassaro

Paula Cassaro 21h - Fitdance Oficial

Fitdance Oficial 23h - Gustavo Mioto





Gustavo Mioto Domingo (25)

17h - Ratimbum

Ratimbum 21h - Pérola Negra

SERVIÇO