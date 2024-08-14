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Filho de Milton Nascimento o presenteia com foto ao lado de Elis Regina

Augusto Nascimento emociona a internet ao presentear seu o pai com uma fotografia histórica de Milton e Elis; o cantor já declarou em entrevistas que Elis era o grande amor de sua vida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 10:27

Augusto, que foi adotado por Milton em 2017 já na fase adulta
Augusto, que foi adotado por Milton em 2017 já na fase adulta Crédito: Reprodução/@cafidigital via Instagram
Milton Nascimento foi presenteado por seu filho adotivo Augusto Nascimento, no Dia dos Pais, no último domingo, 11, com uma fotografia marcante que capturou um pedaço importante da história da música brasileira. O retrato, feito pelo fotógrafo Cafi, mostra Milton Nascimento ao lado de Elis Regina, uma das vozes mais icônicas do Brasil e uma amiga de longa data do cantor.
Surpreso ao receber o quadro, Milton, chegou a soltar um palavrão ao reconhecer a imagem da velha amiga e, logo em seguida, decidiu que o quadro teria um lugar de destaque na sala de sua casa, apontando o local exato onde será pendurado.
Carregada de significados, a imagem remonta à gravação do disco Clube da Esquina 2, de 1978, no qual Elis divide os vocais com o compositor na faixa O Que Foi Feito Devera. Em entrevistas, Milton já declarou por diversas vezes que Elis foi o grande amor de sua vida, uma amizade que transcendeu o tempo e as canções.
Augusto, adotado por Milton em 2017 já na fase adulta, comentou em diversas ocasiões que ser filho de Milton Nascimento foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. A entrega dessa fotografia parece ser um símbolo dessa relação de amor e respeito que os dois cultivam.
A fotografia faz parte do acervo Cafi Digital, um tesouro visual da música brasileira. Os fãs podem conferir essa e outras imagens históricas acessando o site Cafi Digital.

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