Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • CineMarias divulga filmes selecionados e banda Metá Metá como atração principal
Cinema

CineMarias divulga filmes selecionados e banda Metá Metá como atração principal

As obras irão compor as Mostras Competitivas Nacional e Capixaba com premiação em dinheiro para Melhor Filme e Melhor Direção de 2024
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 09:48

Banda Metá Metá é atração principal do CineMarias 2024
Banda Metá Metá é atração principal do CineMarias 2024 Crédito: Divulgação / Fernando Eduardo
A Mostra CineMarias retorna para sua 3ª edição, que ocorrere entre os dias 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis, na UFES, em Vitória (ES). O evento já tem uma das suas principais atrações confirmadas: a banda paulistana Metá Metá. Além disso, os amantes da sétima arte já podem conferir a lista dos filmes selecionados para as Mostras Competitivas Nacional e Capixaba.
Neste ano, as inscrições superaram as expectativas, com 400 produções submetidas por identidades femininas e não bináries de todo o Brasil. Após uma criteriosa seleção, 12 filmes foram escolhidos, sendo seis para a Mostra Competitiva Nacional e seis para a Capixaba. Essas obras, que refletem a diversidade e o talento de cineastas de várias regiões do país, disputarão os prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias, com um total de R$ 8 mil em premiações.
A temática deste ano, "Poéticas do Fim do Mundo", propõe uma reflexão sobre novas possibilidades de futuro que dialoguem com a justiça ambiental e os direitos humanos. A Mostra busca promover o debate sobre como fortalecer as vozes das múltiplas identidades e enfrentar o esvaziamento do debate público, causado pela indústria do entretenimento e fake news.
"Através de debates, painéis, filmes e ações formativas gratuitas, buscamos amplificar o pensamento crítico e garantir narrativas essenciais sobre desigualdades e violências de gênero, raça, meio ambiente, economia e saúde pública", afirma Luana Laux, diretora de programação.
Com mais de 30 horas de atividades, incluindo workshops, masterclasses, bate-papos, painéis e shows, o evento promete uma experiência rica e diversificada. A banda de jazz Metá Metá, formada por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França, explora uma fusão de música brasileira, africana, latina, free jazz e punk rock, e também participará de uma roda de conversa. Entre seus álbuns de destaque estão MetaL MetaL (2012) e MM3 (2016), este último vencedor do prêmio APCA de melhor disco do ano.
Filme Deusa Menina, dirigido por Juane Vaillant, foi um dos selecionados para o CineMarias 2024
Filme Deusa Menina, dirigido por Juane Vaillant, foi um dos selecionados para o CineMarias 2024 Crédito: Divulgação

FILMES SELECIONADOS

Mostra Competitiva Capixaba

  • Prólogo (Direção: Natália Dornelas | Vitória, ES | Experimental | 4 min | 2023)
  • Deusa Menina (Direção: Juane Vaillant | Vitória, ES | Ficção | 18 min 22” | 2024)
  • Dias de pouco pão e zero sonho (Direção: Sáskia Sá | Vitória, ES | Ficção/Fantasia | 17 min | 2024)
  • Mulheres Maratimbas (Direção: Thais Helena Leite | Guarapari, ES | Documentário | 14 min 51” | 2024)
  • Aquilo que vem do começo do mundo (Direção: Beatriz Lindenberg | Vitória, ES | Documentário | 18 min | 2023)
  • Inexorável (Direção: Aline Galini | Vila Velha, ES | Ficção | 18 min | 2023)

Mostra Competitiva Nacional

  • Cabana (Direção: Adriana de Faria | Belém, PA | Ficção | 14 min | 2023)
  • Lamento às águas (Direção: Vilma Carla Martins | Salvador, BA | Experimental | 9 min | 2023)
  • Abodô (Direção: Bruna Leite e Cecília da Fonte | Recife, PE | Ficção | 18 min | 2023)
  • Quarta de Amalá (Direção: Andyara Miranda | Brasília, DF | Ficção | 16 min | 2024)
  • Onde está Mymye Mastroiagnne? (Direção: biarritzzz | Recife, PE | Híbrido | 16’30” | 2023)
  • Dalva da Rua Sete (Direção: Gab Lourenzato e Nanda Ferreira | São Paulo, SP | Ficção | 15 min | 2024)

SERVIÇO - CineMarias 2024

  • Data: 19 a 21 de setembro
  • Local: Cine Metrópolis (UFES), Vitória, ES
  • Mostras Competitivas: Nacional e Capixaba (Curtas-metragens de até 25 minutos)
  • Premiações: Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias

Veja Também

Conheça as salas de cinema que fizeram história em Vitória

Exposição em Vitória traz narrativas de reconstrução de um mundo colapsado

35ª Bienal de São Paulo traz “Coreografias do Impossível” para Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Capixaba Cinema Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados