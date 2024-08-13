CineMarias divulga filmes selecionados e banda Metá Metá como atração principal

A Mostra CineMarias retorna para sua 3ª edição, que ocorrere entre os dias 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis, na UFES, em Vitória (ES). O evento já tem uma das suas principais atrações confirmadas: a banda paulistana Metá Metá. Além disso, os amantes da sétima arte já podem conferir a lista dos filmes selecionados para as Mostras Competitivas Nacional e Capixaba.
Neste ano, as inscrições superaram as expectativas, com 400 produções submetidas por identidades femininas e não bináries de todo o Brasil. Após uma criteriosa seleção, 12 filmes foram escolhidos, sendo seis para a Mostra Competitiva Nacional e seis para a Capixaba. Essas obras, que refletem a diversidade e o talento de cineastas de várias regiões do país, disputarão os prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias, com um total de R$ 8 mil em premiações.
A temática deste ano, "Poéticas do Fim do Mundo", propõe uma reflexão sobre novas possibilidades de futuro que dialoguem com a justiça ambiental e os direitos humanos. A Mostra busca promover o debate sobre como fortalecer as vozes das múltiplas identidades e enfrentar o esvaziamento do debate público, causado pela indústria do entretenimento e fake news.
"Através de debates, painéis, filmes e ações formativas gratuitas, buscamos amplificar o pensamento crítico e garantir narrativas essenciais sobre desigualdades e violências de gênero, raça, meio ambiente, economia e saúde pública", afirma Luana Laux, diretora de programação.
Com mais de 30 horas de atividades, incluindo workshops, masterclasses, bate-papos, painéis e shows, o evento promete uma experiência rica e diversificada. A banda de jazz Metá Metá, formada por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França, explora uma fusão de música brasileira, africana, latina, free jazz e punk rock, e também participará de uma roda de conversa. Entre seus álbuns de destaque estão MetaL MetaL (2012) e MM3 (2016), este último vencedor do prêmio APCA de melhor disco do ano.
FILMES SELECIONADOS
Mostra Competitiva Capixaba
- Prólogo (Direção: Natália Dornelas | Vitória, ES | Experimental | 4 min | 2023)
- Deusa Menina (Direção: Juane Vaillant | Vitória, ES | Ficção | 18 min 22” | 2024)
- Dias de pouco pão e zero sonho (Direção: Sáskia Sá | Vitória, ES | Ficção/Fantasia | 17 min | 2024)
- Mulheres Maratimbas (Direção: Thais Helena Leite | Guarapari, ES | Documentário | 14 min 51” | 2024)
- Aquilo que vem do começo do mundo (Direção: Beatriz Lindenberg | Vitória, ES | Documentário | 18 min | 2023)
- Inexorável (Direção: Aline Galini | Vila Velha, ES | Ficção | 18 min | 2023)
Mostra Competitiva Nacional
- Cabana (Direção: Adriana de Faria | Belém, PA | Ficção | 14 min | 2023)
- Lamento às águas (Direção: Vilma Carla Martins | Salvador, BA | Experimental | 9 min | 2023)
- Abodô (Direção: Bruna Leite e Cecília da Fonte | Recife, PE | Ficção | 18 min | 2023)
- Quarta de Amalá (Direção: Andyara Miranda | Brasília, DF | Ficção | 16 min | 2024)
- Onde está Mymye Mastroiagnne? (Direção: biarritzzz | Recife, PE | Híbrido | 16’30” | 2023)
- Dalva da Rua Sete (Direção: Gab Lourenzato e Nanda Ferreira | São Paulo, SP | Ficção | 15 min | 2024)
SERVIÇO - CineMarias 2024
- Data: 19 a 21 de setembro
- Local: Cine Metrópolis (UFES), Vitória, ES
- Mostras Competitivas: Nacional e Capixaba (Curtas-metragens de até 25 minutos)
- Premiações: Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias