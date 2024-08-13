CineMarias divulga filmes selecionados e banda Metá Metá como atração principal

Banda Metá Metá é atração principal do CineMarias 2024 Crédito: Divulgação / Fernando Eduardo

A Mostra CineMarias retorna para sua 3ª edição, que ocorrere entre os dias 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis, na UFES, em Vitória (ES). O evento já tem uma das suas principais atrações confirmadas: a banda paulistana Metá Metá. Além disso, os amantes da sétima arte já podem conferir a lista dos filmes selecionados para as Mostras Competitivas Nacional e Capixaba.

Neste ano, as inscrições superaram as expectativas, com 400 produções submetidas por identidades femininas e não bináries de todo o Brasil. Após uma criteriosa seleção, 12 filmes foram escolhidos, sendo seis para a Mostra Competitiva Nacional e seis para a Capixaba. Essas obras, que refletem a diversidade e o talento de cineastas de várias regiões do país, disputarão os prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias, com um total de R$ 8 mil em premiações.

A temática deste ano, "Poéticas do Fim do Mundo", propõe uma reflexão sobre novas possibilidades de futuro que dialoguem com a justiça ambiental e os direitos humanos. A Mostra busca promover o debate sobre como fortalecer as vozes das múltiplas identidades e enfrentar o esvaziamento do debate público, causado pela indústria do entretenimento e fake news.

"Através de debates, painéis, filmes e ações formativas gratuitas, buscamos amplificar o pensamento crítico e garantir narrativas essenciais sobre desigualdades e violências de gênero, raça, meio ambiente, economia e saúde pública", afirma Luana Laux, diretora de programação.

Com mais de 30 horas de atividades, incluindo workshops, masterclasses, bate-papos, painéis e shows, o evento promete uma experiência rica e diversificada. A banda de jazz Metá Metá, formada por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França, explora uma fusão de música brasileira, africana, latina, free jazz e punk rock, e também participará de uma roda de conversa. Entre seus álbuns de destaque estão MetaL MetaL (2012) e MM3 (2016), este último vencedor do prêmio APCA de melhor disco do ano.

Filme Deusa Menina, dirigido por Juane Vaillant, foi um dos selecionados para o CineMarias 2024 Crédito: Divulgação

FILMES SELECIONADOS

Mostra Competitiva Capixaba

Prólogo (Direção: Natália Dornelas | Vitória, ES | Experimental | 4 min | 2023)

(Direção: Natália Dornelas | Vitória, ES | Experimental | 4 min | 2023) Deusa Menina (Direção: Juane Vaillant | Vitória, ES | Ficção | 18 min 22” | 2024)

(Direção: Juane Vaillant | Vitória, ES | Ficção | 18 min 22” | 2024) Dias de pouco pão e zero sonho (Direção: Sáskia Sá | Vitória, ES | Ficção/Fantasia | 17 min | 2024)

(Direção: Sáskia Sá | Vitória, ES | Ficção/Fantasia | 17 min | 2024) Mulheres Maratimbas (Direção: Thais Helena Leite | Guarapari, ES | Documentário | 14 min 51” | 2024)

(Direção: Thais Helena Leite | Guarapari, ES | Documentário | 14 min 51” | 2024) Aquilo que vem do começo do mundo (Direção: Beatriz Lindenberg | Vitória, ES | Documentário | 18 min | 2023)

(Direção: Beatriz Lindenberg | Vitória, ES | Documentário | 18 min | 2023) Inexorável (Direção: Aline Galini | Vila Velha, ES | Ficção | 18 min | 2023)

Mostra Competitiva Nacional

Cabana (Direção: Adriana de Faria | Belém, PA | Ficção | 14 min | 2023)

(Direção: Adriana de Faria | Belém, PA | Ficção | 14 min | 2023) Lamento às águas (Direção: Vilma Carla Martins | Salvador, BA | Experimental | 9 min | 2023)

(Direção: Vilma Carla Martins | Salvador, BA | Experimental | 9 min | 2023) Abodô (Direção: Bruna Leite e Cecília da Fonte | Recife, PE | Ficção | 18 min | 2023)

(Direção: Bruna Leite e Cecília da Fonte | Recife, PE | Ficção | 18 min | 2023) Quarta de Amalá (Direção: Andyara Miranda | Brasília, DF | Ficção | 16 min | 2024)

(Direção: Andyara Miranda | Brasília, DF | Ficção | 16 min | 2024) Onde está Mymye Mastroiagnne? (Direção: biarritzzz | Recife, PE | Híbrido | 16’30” | 2023)

(Direção: biarritzzz | Recife, PE | Híbrido | 16’30” | 2023) Dalva da Rua Sete (Direção: Gab Lourenzato e Nanda Ferreira | São Paulo, SP | Ficção | 15 min | 2024)

SERVIÇO - CineMarias 2024