35ª Bienal de São Paulo traz “Coreografias do Impossível” para Vitória

Registro das obras durante a itinerância da 35a Bienal de São Paulo no Museu de Arte Moderna do Río de Janeiro . Crédito: Divulgação / Fabio Souza / MAM Rio

Vitória se prepara para receber uma seleção especial da 35ª Bienal de São Paulo – Coreografias do Impossível, fruto de uma parceria entre a Fundação Bienal de São Paulo e o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio das Secretarias da Cultura e do Governo. A exposição será apresentada em dois importantes espaços culturais da capital capixaba: o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) e o Espaço Cultural Palácio Anchieta. A abertura oficial acontece no dia 28 de agosto, e a mostra ficará em exibição até o dia 3 de novembro, com entrada gratuita.

Com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, a exposição itinerante chega a Vitória como a 11ª parada do programa de mostras da Bienal. O público poderá conferir 15 participações artísticas distribuídas entre os dois espaços: quatro no MAES e 11 no Espaço Cultural Palácio Anchieta.

Um dos destaques da exposição é a obra "Montando a história da vida" (2023), da artista capixaba Castiel Vitorino Brasileiro. A instalação, comissionada especialmente para a Bienal, será apresentada em uma nova montagem no Espaço Cultural Palácio Anchieta. Outra atração imperdível é a performance "A língua sempre se dobra diante do inquestionável ou maldito, Livro-Performance, capítulo VI" (2018-2024), da artista Rubiane Maia, que ocorrerá no dia 30 de agosto, às 17h, no MAES.

‘Coreografias do Impossível’a mostra estará em exibição na capital capixaba de 29 de agosto a 3 de novembro. Crédito: Divulgação

A 35ª Bienal de São Paulo – Coreografias do Impossível propõe uma reflexão profunda sobre as complexidades do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. A mostra busca tensionar os limites entre o possível e o impossível, explorando questões de gênero, raça, visibilidade e imaginário de forma poética e desafiadora.

"É a segunda vez que trazemos a Bienal de São Paulo ao Espaço Cultural Palácio Anchieta e a primeira ao MAES. Essa parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo é fundamental para democratizar o acesso à arte e cultura, ampliando o alcance da Bienal para além do eixo Rio-São Paulo", diz Andrea Pinheiro, presidente da Fundação Bienal de São Paulo.

Visitação e programação educativa

A abertura oficial da mostra em Vitória ocorrerá no dia 28 de agosto, a partir das 17h no MAES e às 19h no Espaço Cultural Palácio Anchieta. Nos dias 28 e 29 de agosto, a equipe de educação da Bienal realizará encontros com mediadores e educadores, além de visitas mediadas para o público em geral, proporcionando uma experiência imersiva e enriquecedora.

A exposição ficará aberta à visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h no MAES; e de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h no Espaço Cultural Palácio Anchieta.

Vitória receberá uma seleção especial da 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível. Crédito: Divulgação

Serviço:

35ª Bienal de São Paulo – Coreografias do Impossível

Curadoria: Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel

Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel Entrada gratuita

Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES)

Abertura: 28/08, das 17h às 20h

28/08, das 17h às 20h Visitação: 29/08 – 03/11

29/08 – 03/11 Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro Vitória, ES

Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro Vitória, ES Espaço Cultural Palácio Anchieta

Abertura: 28/08, das 18h às 22h

28/08, das 18h às 22h

Visitação: 29/08 – 03/11

29/08 – 03/11

Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta Vitória, ES

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais