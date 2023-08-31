Fiar: bordado toma conta das salas do MAES em nova exposição

Bordado do artista Rick Rodrigues Crédito: Secult

O Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), no Centro de Vitória, estreia uma nova exposição nesta quinta-feira (31). "Fiar" é fruto de uma pesquisa poética feita por Rick Rodrigues na qual a linguagem do bordado é o fio condutor. A mostra é composta por mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos e instalações interativas.

Com interesse em mesclar os fios de algodão com objetos e costurar suportes variados, o artista - nascido no município de João Neiva - explora texturas, tramas de tecidos (voil, paninhos e lenços antigos, algodão cru, algodão de lençol etc.) e superfícies diversas. Assim, caixas e embalagens de remédios, metais, placas de acrílico, caixas de fósforos, sacolas plásticas e papéis ganham novos significados por meio de suas mãos.

Obra da exposição "Fiar", de Rick Rodrigues, que entra em cartaz no MAES Crédito: Junior Luis Paulo

Grande parte das séries de obras apresentadas é inédita; outras, criadas em residências artísticas das quais Rick participou nos últimos anos. Além das obras finalizadas, Rick Rodrigues bordará dez cortinas para o MAES durante os meses da exposição.

Para essa vivência, o artista fará da galeria principal do museu seu ambiente de trabalho, usando a luz natural que atravessa as cortinas transparentes de tecido voil, produzidas especialmente para o imóvel. “A ideia é transferir meu ateliê para o local da exposição, pelo menos dois dias de cada semana, e criar uma grande obra in loco, com a exposição aberta ao público. Será quase uma residência artística dentro da mostra. Os visitantes poderão acompanhar meu processo nessa construção, além de ter o contato direto comigo nos dias em que estiver trabalhando lá”, explica o artista.

O artista destaca o caráter ancestral do bordado em nossa cultura, evidenciando seu papel utilitário, de embelezamento e de geração de renda para muitas famílias. “O bordado faz parte do imaginário brasileiro de Norte a Sul. O trabalho que eu faço é o mesmo das toalhas de mesas e de banho, dos guardanapos, das roupas, dos paninhos de cozinha e de outros utilitários ou peças de decoração”, explica Rick.

Obra da exposição "Fiar", de Rick Rodrigues, que entra em cartaz no MAES Crédito: Junior Luis Paulo

Além dos produtos artísticos expositivos, alinhou-se um programa de atividades educativas que incluem rodas de conversa com o artista e a curadora, oficinas de desenho e bordado experimental e encontros de formação em arte contemporânea para educadores do Espírito Santo.