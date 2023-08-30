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Televisão

Ivete Sangalo diz que segunda temporada do Pipoca é diferente da anterior

Atração da Globo tem novos quadros e estreia no dia 17 de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 09:35

A cantora Ivete Sangalo realiza coletiva de imprensa e pocket show para apresentar seu novo EP Chega Mais, em janeiro de 2023
A cantora Ivete Sangalo realiza coletiva de imprensa e pocket show para apresentar seu novo EP Chega Mais, em janeiro de 2023 Crédito: Zimel Press/Folhapress
Uma Ivete Sangalo mais irreverente, espontânea e menos engessada (como se isso fosse possível em se tratando da baiana). É assim que a versão apresentadora da cantora irá comandar a segunda temporada da sua atração de número dois da programação da Globo (a outra é o The Masked Singer Brasil): Pipoca da Ivete.
"Aprendi muito com a temporada anterior e passou. Estamos começando um novo programa. Esse agora é um raio X da minha relação com as pessoas, que vai nesse viés da minha comunicação direta. É uma relação muito honesta, sem rodeios. Ele tem mais a minha cara", explica ela, em entrevista nesta terça-feira (29), na coletiva de lançamento.
Elogiada pelo diretor artístico da atração, Creso Eduardo Macedo, Ivete reconhece que atual temporada tem mais a ver com ela. São mais interações com famosos e anônimos como, por exemplo, no quadros TBT, Pipoca do Amor e Aquela Força, e até um reality musical de um formato inédito, Meu Namorado é Melhor. "O programa tem a nossa personalidade e estou ali, entregue e me divertindo", completa Veveta.
Ivete também falou sobre os três filhos: Marcelo, 13, e as gêmeas, Helena e Marina, 5, e deixou em aberto a possibilidade do trio participar do programa. "Tenho responsabilidade, porque sou muito famosa e preciso salvaguardar o direito deles. Preciso ter um olhar criterioso sobre as escolhas que fazem. Não posso privá-los de estarem comigo, mas estou sempre muito atenta", concluiu.
A atração estreia em 17 de setembro e termina em 17 de dezembro. Ao todo, serão 14 edições produzidas, três a mais em relação à primeira temporada -- que teve 11 no ano passado e alcançou apenas 9,8 pontos, em média, na Grande São Paulo.

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