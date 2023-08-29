Luísa Sonza anuncia música com americana Demi Lovato, que fará show no The Town

Luísa Sonza anuncia música com Demi Lovato Crédito: Shutterstock

A cantora Luísa Sonza anunciou nesta terça-feira, dia 29, que vai lançar uma música em parceria com a americana Demi Lovato.

A canção, que se chama "Penhasco2", estará no "Escândalo Íntimo", disco que Sonza vai disponibilizar nas plataformas de streaming na noite desta terça.

Demi Lovato fará show em São Paulo, no festival The Town, neste sábado (2), um dia antes da apresentação de Sonza.

Quase duas semanas depois, no dia 15, Lovato vai lançar "Revamped", disco que reúne seus maiores hits regravados com uma roupagem roqueira. Ela é conhecida por músicas como "Sorry Not Sorry" e "Cool for the Summer".