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Ator de 'Hannah Montana' é preso no Texas por roubar salgadinhos em hotel

Mitchel Musso só pode ser liberado sob fiança de US$ 1 mil, o equivalente a quase R$ 5 mil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 10:34

Elenco de “Hannah Montana”, em maio de 2008
Elenco de “Hannah Montana”, em maio de 2008 Crédito: Shutterstock
Um ator que integrou o elenco de Hannah Montana, exibida entre os anos 2006 e 2011, foi preso neste sábado, 26. Segundo o TMZ, Mitchel Musso foi detido por roubar um pacote de salgadinho.
O intérprete do personagem Oliver Oken no seriado da Disney estava sob influência de álcool quando teria roubado o item do mercado de um hotel. Policiais receberam o chamado de um funcionário que alegou que Mitchel estava tendo um comportamento agressivo.
Musso deixou o local sem pagar pelo salgadinho e foi levado para prisão na noite do sábado, em Rockwall, no Texas. O ator só pode ser liberado sob fiança de US$ 1 mil, o equivalente a quase R$ 5 mil.
Os policiais descobriram ainda várias multas de infrações de trânsito não pagas além de outras infrações. Mitchel tem registro na polícia por intoxicação pública, roubo (menos de US$ 100), falta de exibição de carteira de motorista e violação da promessa de comparecer ao tribunal.

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