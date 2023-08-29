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Revólver de Elvis Presley é vendido por quase R$ 1 milhão em leilão

Arma foi presente que o artista recebeu poucos meses antes de morrer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 10:19

Estrela de Elvis Presley na calçada da fama de Hollywood
Estrela de Elvis Presley na calçada da fama de Hollywood Crédito: Shutterstock
Em novembro de 1976, nove meses antes da morte, o cantor Elvis Presley (1935-1977) recebia de presente um revólver todo personalizado com estrelas de cinco pontas e uma águia segurando uma bandeira americana cravados. Porém, ele pouco conseguiu desfrutar do objeto.
A arma, um modelo 53, da Smith & Wesson, também contava com a data de 1776 em ouro no cano, em celebração à independência dos Estados Unidos.
Agora, segundo o TMZ, a arma da coleção de Presley acaba de ser arrematada num leilão por mais de US$ 199 mil dólares, o equivalente pela cotação atual a mais de R$ 970 mil.
O montante superou as expectativas que eram de uma oferta de cerca de US$ 60 mil (R$ 292 mil).
O Rei do Rock supostamente era dono de um arsenal que contava com mais de 35 armas e uma metralhadora.

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