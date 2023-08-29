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Fim

Após boatos de traição, atriz Bella Campos anuncia término de namoro com Mc Cabelinho

Bella usou as redes sociais para dar declaração e citou isenção do cantor: ‘não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios’, escreveu a atriz; Cabelinho comentou a “proporção” que a história tomou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 08:55

MC Cabelinho e Bella Campos em registro compartilhado nas redes sociais
MC Cabelinho e Bella Campos em registro compartilhado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@mccabelinho
A atriz Bella Campos utilizou seus stories do Instagram na noite desta segunda-feira, 28, para anunciar o fim do seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho após rumores de traição. No último fim de semana, as redes sociais foram inundadas com especulações sobre suposta traição do cantor para com a atriz, com quem mantinha um relacionamento há oito meses.
"Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar", disse Bella, confirmando em seguida o fim do namoro. "Como não tivemos mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios",
Em resposta aos pedidos por um pronunciamento, Cabelinho afirmou que não iria comentar "fofocas sobre a vida pessoal". "É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", completou.
Cabelinho se apresentou no sábado, 26, em Belo Horizonte, onde ele teria encontrado outra mulher. No dia seguinte, rumores da traição cresceram na internet, e a suposta amante do cantor, Duda Mehdef, chegou a afirmar em suas redes sociais que se encontrou com ele no hotel.
No domingo, 27, após os rumores virem à tona, o cantor e ator fez uma homenagem a ex-companheira durante show no Rio de Janeiro. Na apresentação, Cabelinho tocou a música Minha Cura, exibindo imagens com Bella no telão. "Não vou dar esse gosto que esse povo quer/Tipo, me ver vacilando com a minha mulher", diz a letra da canção.
Cabelinho e Bella, que contracenaram juntos na novela Vai na Fé, recentemente mostraram que fizeram tatuagens de casal. Ela tatuou "Victor Hugo", nome de Cabelinho, no braço, e ele tatuou "Bella", atrás da orelha.

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