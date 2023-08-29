Ministro de Lula critica acusações de que Faustão furou fila do transplante

Faustão publica vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou a reação negativa das redes sociais ao transplante de coração de Fausto Silva deste fim de semana. O apresentador era o segundo na lista prioritária do SUS e recebeu um coração novo neste domingo, uma semana depois de ser incluído na fila.

Padilha comentou o caso em um vídeo gravado em suas redes sociais nesta segunda-feira. Na publicação, ele classifica como impressionante e muito grave as acusações de que Faustão teria furado a fila.

"Um momento como esse serve para a gente conhecer melhor o Sistema Nacional de Transplante, mas infelizmente muita gente que é anti-SUS quer usar esse momento para espalhar fake news, o que é muito grave", diz o ministro no vídeo.

O político ainda afirmou que o país tem o maior sistema nacional e público de transplante do mundo e que, durante seu mandato como ministro da Saúde, em 2012, o Brasil bateu recorde de transplantes no mundo.

"Fila na saúde não é igual a padaria. Faustão não foi o único que fez transplante de coração."