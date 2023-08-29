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Ministro de Lula critica acusações de que Faustão furou fila do transplante

Nas redes sociais, Alexandre Padilha defendeu o SUS e diz que usuários aproveitaram caso para prejudicar o sistema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 08:35

Faustão publica vídeo em hospital
Faustão publica vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou a reação negativa das redes sociais ao transplante de coração de Fausto Silva deste fim de semana. O apresentador era o segundo na lista prioritária do SUS e recebeu um coração novo neste domingo, uma semana depois de ser incluído na fila.
Padilha comentou o caso em um vídeo gravado em suas redes sociais nesta segunda-feira. Na publicação, ele classifica como impressionante e muito grave as acusações de que Faustão teria furado a fila.
"Um momento como esse serve para a gente conhecer melhor o Sistema Nacional de Transplante, mas infelizmente muita gente que é anti-SUS quer usar esse momento para espalhar fake news, o que é muito grave", diz o ministro no vídeo.
O político ainda afirmou que o país tem o maior sistema nacional e público de transplante do mundo e que, durante seu mandato como ministro da Saúde, em 2012, o Brasil bateu recorde de transplantes no mundo.
"Fila na saúde não é igual a padaria. Faustão não foi o único que fez transplante de coração."
Faustão no momento se recupera da cirurgia em uma UTI. De acordo com os médicos, o novo órgão está funcionando como o esperado e o apresentador passa bem.

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