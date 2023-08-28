Valéria Almeida diz que mãe morreu na espera por transplante de rim

Valéria Almeida ficou emocionada ao comentar que perdeu a mãe na fila do transplante de rim. Crédito: valeria_almeida_reporter

Nesta segunda-feira (28), o programa Encontro falou sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que passou pelo transplante de coração. E a apresentadora do Bem Estar no Encontro, Valéria Almeida, ficou emocionada ao comentar que perdeu a mãe na fila do transplante de rim.

Depois de explicar como aconteceu a doação por fatores clínicos para o ex-global, Valéria Almeida fez questão de ressaltar a importância das pessoas se conscientizarem sobre o assunto para salvarem vidas de outras que estão lutando. Ela então falou sobre a mãe dela, que faleceu a aguardando um rim.

"Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir aqui, porque eu sempre acho que isso pode tocar você que está em casa. Minha mãe morreu com 33 anos quando eu tinha 10, esperando um rim. A fila do rim é a maior fila que a gente tem no nosso país", contou.