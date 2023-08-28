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Morreu com 33 anos

Valéria Almeida diz que mãe morreu na espera por transplante de rim

A apresentadora do Bem Estar no Encontro ficou emocionada ao comentar que perdeu a mãe na fila do transplante de rim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 14:43

Valéria Almeida
Valéria Almeida ficou emocionada ao comentar que perdeu a mãe na fila do transplante de rim. Crédito: valeria_almeida_reporter
Nesta segunda-feira (28), o programa Encontro falou sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que passou pelo transplante de coração. E a apresentadora do Bem Estar no Encontro, Valéria Almeida, ficou emocionada ao comentar que perdeu a mãe na fila do transplante de rim.
Depois de explicar como aconteceu a doação por fatores clínicos para o ex-global, Valéria Almeida fez questão de ressaltar a importância das pessoas se conscientizarem sobre o assunto para salvarem vidas de outras que estão lutando. Ela então falou sobre a mãe dela, que faleceu a aguardando um rim.
"Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir aqui, porque eu sempre acho que isso pode tocar você que está em casa. Minha mãe morreu com 33 anos quando eu tinha 10, esperando um rim. A fila do rim é a maior fila que a gente tem no nosso país", contou. 
"Então, quando a gente aceita doar os órgãos de alguém que a gente ama, a gente tá salvando a vida de várias pessoas. São muitas pessoas com a chance de viver e muitas famílias impactadas. Por isso eu celebro cada vida que eu vejo e que a gente pode falar aqui que foi salva", disse. 

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