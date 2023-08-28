'Fiquei sim chateada', diz Manu Gavassi sobre semelhanças com o clipe de Juliette

Manu Gavassi admitiu que ficou chateada com a ex-BBB Crédito: Paramount/MTV

Depois do lançamento do clipe "Quase Não Namoro", parceria entre Juliette e Marina Sena, internautas apontaram semelhanças do projeto com o álbum "Gracinha", de Manu Gavassi.

A cantora admitiu que ficou chateada com a ex-BBB, mas afirmou que Juliette a procurou antes do lançamento. "Quando eu comecei a ver essas referências visuais, quando vi a capa, fiquei sim chateada. A Juliette é uma pessoa maravilhosa e ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, de uma elegância que poucas pessoas têm nesse meio", disse em entrevista ao podcast Acessíveis Cast, de Titi Muller e Mari Moon.

Mas a cantora comentou que a equipe poderia ter tido mais cuidado com do trabalho. "Não tem como você não prestar atenção com o que os profissionais da sua área no mercado, em um mercado que é tão pequeno, estão fazendo. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo e cada uma respeitar a outra, acho bonito", completou. Manu ainda ressaltou que ser original é legal, mas dá trabalho.