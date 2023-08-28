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Referências visuais

'Fiquei sim chateada', diz Manu Gavassi sobre semelhanças com o clipe de Juliette

Depois do lançamento do clipe "Quase Não Namoro", parceria entre Juliette e Marina Sena, internautas apontaram semelhanças do projeto com com o álbum "Gracinha", de Manu Gavassi.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 15:35

Manu Gavassi em divulgação de seu Acústico MTV
Manu Gavassi  admitiu que ficou chateada com a ex-BBB Crédito: Paramount/MTV
Depois do lançamento do clipe "Quase Não Namoro", parceria entre Juliette e Marina Sena, internautas apontaram semelhanças do projeto com o álbum "Gracinha", de Manu Gavassi.
A cantora admitiu que ficou chateada com a ex-BBB, mas afirmou que Juliette a procurou antes do lançamento. "Quando eu comecei a ver essas referências visuais, quando vi a capa, fiquei sim chateada. A Juliette é uma pessoa maravilhosa e ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, de uma elegância que poucas pessoas têm nesse meio", disse em entrevista ao podcast Acessíveis Cast, de Titi Muller e Mari Moon.
Mas a cantora comentou que a equipe poderia ter tido mais cuidado com do trabalho. "Não tem como você não prestar atenção com o que os profissionais da sua área no mercado, em um mercado que é tão pequeno, estão fazendo. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo e cada uma respeitar a outra, acho bonito", completou. Manu ainda ressaltou que ser original é legal, mas dá trabalho.
A faixa "Quase Não Namoro" foi lançada em 10 de agosto e mostra Juliette e Marina Sena em cenas sensuais em um ateliê de arte com esculturas e telas de pinturas.

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