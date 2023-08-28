Filho de Faustão rebate polêmica sobre posição do pai na fila do transplante

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, respondeu nos Stories do Instagram às críticas feitas ao seu pai pela rapidez com que ele conseguiu um transplante de coração . O apresentador foi operado com sucesso neste domingo (27) e passa bem, ainda que continue sob observação na UTI.

Na rede social, João compartilha uma publicação de Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, em que ele deseja boa recuperação a Faustão e pede aos seguidores que se informem sobre o processo da fila de transplante de órgãos em hospitais.

João Guilherme com o pai, Faustão Crédito: Reprodução/Instagram

O post traz uma outra publicação do Instagram, que dá detalhes sobre o funcionamento da fila. João, por sua vez, não teceu comentários em cima da republicação.

João ainda gravou um vídeo no Instagram, onde conta a história de sua enteada, Anne Moura, filha de Schynaider Moura, que passou também por um transplante de coração.

Faustão está internado na UTI desde o último dia 5 de agosto para tratar de uma insuficiência cardíaca e fazer diálise. O agravamento do quadro o levou a entrar na fila do transplante para um coração no dia 20, há uma semana, e neste domingo ele recebeu o novo coração.