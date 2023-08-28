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Mulher de Faustão agradece após transplante: 'Domingo abençoado'

Luciana Cardoso, 46, mulher de Faustão, 73, publicou uma carta aberta de agradecimento em suas redes sociais.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 15:38

Neste domingo (27), o apresentador recebeu um transplante de coração.
Faustão e Luciana Cardoso celebram 19 anos de casamento
Faustão e Luciana Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram/@lucard
Luciana deu detalhes de como Faustão entrou na fila para o transplante. "Ontem foi um domingo abençoado pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto. Nos mantivemos em silêncio como é caraterística da família até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clinico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a notícia."
Ela vai manter a página sobre transplantes que criou após receber "inúmeras" mensagens de apoio. "Com essas mensagens, resolvemos criar a página @faustaodomeucoracao nas redes sociais, para que mais pessoas que estão nessa espera pudessem sentir a positividade de quem já passou por um transplante. E essa página vai perdurar pra que o incentivo e a conscientização não pare."
A mulher do apresentador fez um agradecimento à equipe médica e ao público. "Gostaria de agradecer imensamente aos médicos, à equipe de captação [...], à força-tarefa da polícia do Estado de São Paulo, à equipe de cardiologistas [...] e à equipe de transplante. Quero fazer uma homenagem especial à equipe de enfermagem. Somente quem acompanha esse magnífico trabalho [...] sabe o quanto é espetacular e admirável. Agradeço a Deus por permitir que todo o processo acontecesse e a todas as orações de todas as religiões desse país, que recebi em forma de afeto e fé."

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