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Adele conta aos fãs que desmaiou em show por dor na coluna: 'Me encontraram no chão'

Cantora conversou com espectadores de uma apresentação nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 10:25

Adele para o BRIT Awards de 2022, em Londres
Adele para o BRIT Awards de 2022, em Londres Crédito: Shutterstock
Em mais uma de suas recentes apresentações que realiza no The Colosseum, no hotel e cassino Caesars Palace em Las Vegas, Estados Unidos, Adele conversou bastante com os fãs e disse que passa por problemas na coluna. A dor, segundo ela, já a fez desmaiar nos bastidores de um show.
O problema não é novidade na vida da britânica, mas recentemente atingiu um novo nível. Ela afirmou que, antes de subir ao palco em uma de suas apresentações, uma pessoa da equipe de produção a encontrou no chão.
"Eles precisaram levantar todo o meu corpo do chão, vou sentar e descansar o meu ciático.". Em março, a cantora anunciou uma pausa nos shows "Weekends with Adele" até junho, quando as apresentações voltaram e estão previstas para serem realizadas até novembro.
No show que fez na sexta-feira (25), a cantora afirmou estar obcecada na nova música de Miley Cyrus, "Used To Be Young". "Sempre fui uma fã dela, eu a amo. Ela é uma lenda", disse. A ex-Hannah Montana, por sua vez, disse que Adele foi uma inspiração para a canção.
"Eu frequentemente pensei em você enquanto escrevia essa música, sempre esperando que você amasse. Isso significa o mundo para mim, eu te amo. Missão cumprida", escreveu no Instagram.

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