Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Milton Nascimento está bem de saúde, mas confirma aposentadoria dos palcos

Cantor publicou vídeo com declaração de seu médico, que informa que ele está pronto para viver mais cem anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 10:07

O cantor Milton Nascimento se apresenta durante o show
O cantor Milton Nascimento se apresenta durante o show "A Última Sessão de Música", realizado no Espaço Unimed, em novembro de 2022 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Milton Nascimento voltou a afirmar sua aposentadoria em um vídeo divulgado em suas redes sociais neste domingo (27). Ele também confirmou estar bem de saúde na publicação. 
No vídeo, Milton Nascimento aparece ao lado do médico Weverton Siqueira, que acompanha a saúde do músico há oito anos. O doutor informa ao cantor na publicação que ele está com a diabetes e a pressão arterial controladas, e acrescen ta que ele está pronto para viver mais cem anos.
,
Presente na sala, o filho de Milton, o empresário Augusto Nascimento, pergunta a ele se não estaria afim de fazer mais uma apresentação. Ao ouvir, o cantor responde: "De jeito nenhum!".
O músico fez seu último show em novembro do ano passado, quando encerrou a turnê "A Última Sessão de Música" com uma apresentação no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Veja Também

Alice Braga defende escalação de atores sem registro

Luciano Huck fala sobre transplante de Faustão: 'Simbólico que tenha acontecido num domingo'

Juliana Paes e Maria Fernanda Candido negociam papéis no remake de 'Renascer'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados