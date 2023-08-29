Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Globo cancela The Voice Brasil após 11 anos, e próxima temporada é a última do reality
Acabou

Globo cancela The Voice Brasil após 11 anos, e próxima temporada é a última do reality

Emissora informou ao mercado publicitário que o programa não terá continuidade após 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 10:23

Michel Teló, Iza, Gaby Amarantos e Lulu Santos são os jurados do The Voice Brasil
Michel Teló, Iza, Gaby Amarantos e Lulu Santos são os jurados do The Voice Brasil 2022 Crédito: JOAO COTTA/TV Globo
A Globo decidiu cancelar o The Voice Brasil. Após 11 temporadas, a emissora vai produzir a última leva de episódios, a 12ª desde que chegou no Brasil, ainda neste segundo semestre, com apresentação de Fátima Bernardes, mas a atração não deve voltar à grade em 2024. A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que a atração musical saísse do ar.
A reportagem teve acesso ao pacote comercial enviado para o mercado publicitário, que informa sobre a derradeira temporada da atração. "Em 2023, o programa retorna para a sua 12ª e última temporada. Com origem na Holanda, em 2010, a franquia se espalhou pelo mundo e conquistou o coração de todos. Depois de 11 temporadas, a versão brasileira retorna para sua temporada final", diz o documento.
Procurada, a Globo não se posicionou oficialmente até a última atualização de texto. Mas desde 2021, pelo menos, já existia uma ala na Globo que considerava que o The Voice Brasil era um programa desgastado.
Em 2020, a atração chegou a perder na média da temporada para o reality A Fazenda 12, então comandado por Marcos Mion na Record. Em 2022, a estreia de Fátima Bernardes conseguiu apenas 15 pontos de audiência na Grande São Paulo, a pior desde 2013. Cada ponto representa 207 mil indivíduos na capital paulista.
Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos. Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado.
Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano. Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.
Ainda não há informação sobre o que a Globo colocará no lugar do programa para completar sua grade.

Veja Também

Revólver de Elvis Presley é vendido por quase R$ 1 milhão em leilão

Após boatos de traição, atriz Bella Campos anuncia término de namoro com Mc Cabelinho

Cissa Guimarães comemora ordem de prisão de envolvidos em morte do filho, Rafael

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados