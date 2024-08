Pianista do ES lança álbum inspirado em experiências na Coreia do Sul

Um café da manhã para definir os rumos do maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo, o Talk Imóveis 2024, acontece amanhã na Rede Gazeta. Donos das principais construtoras e loteadoras do Estado estarão reunidos nesta quarta-feira (07) para elencar os principais assuntos e tendências que norteiam o segmento, um dos mais estratégicos para a nossa economia. José Luís Galvêas (Galwan), Breno Peixoto (Nazca), Douglas Vaz ((Vaz/presidente do Sinduscon) e Eduardo Fontes (presidente Ademi) são alguns dos nomes confirmados.

Tango para os pais

A Camerata Jovem Vale Música apresenta nesta quarta-feir a (07), às 20h, o Tributo a Astor Piazolla especialmente para os pais de alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci. O evento celebra o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, e acontece no Teatro Pignaton, com as participações especiais da spalla da Orquestra Sinfônica Brasileira Priscilla Rato e do cronista Jace Theodoro. Piazolla, que tocava o bandoneón, instrumento parecido com uma concertina, é considerado o compositor de tango mais influente da segunda metade do século XX, tendo introduzido inovações ao ritmo. Suas canções mais conhecidas são Adios Nonino e Libertango.