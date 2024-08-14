Festival de música gratuito reúne artistas independentes em Vila Velha

A banda Maré Tardia estará no Festival Festival de Cultura Canela-Verde Mangue Negro Crédito: Reprodução/Instagram/@maretardia

Um grande encontro de artistas independentes. Assim define Julio Camelo, idealizador do “Festival de Cultura Canela-Verde Mangue Negro”. O evento, que contará com diversas atrações musicais, está marcado para acontecer no dia 14 de setembro, no Parque Urbano de Cocal, em Vila Velha, a partir das 15h.

Ao todo, quatro bandas autorais estão confirmadas na programação, trazendo em sua bagagem uma sonoridade alternativa e poderosa. Serão as bandas Big River, de blues rock, Intoxicos, de surf music, Maré Tardia, indie rock, e Rivolutions, de punk melódico.

Além disso, o evento contará com uma feira de arte, oficinas, diversidade gastronômica e cerveja artesanal. “Vila Velha respira arte, nós só temos que nos conectar para gerar esses espaços de manifestação artística e novas oportunidades de interação com o público local. Quando os artistas compartilham suas experiências, desafios e soluções, isso cria um ambiente propício para a produção de novas maneiras de pensar e resolver problemas”, afirma Camelo", diz Julio Camelo.

O Festival contará também, no espaço “Diversidade é o Nome do Negócio”, com uma Feira Criativa com expositores, onde o público poderá desfrutar, conhecer, se encantar e até adquirir uma diversidade de produtos artísticos singulares.

Para o produtor Cultural da Cebola Subversiva, Vinicius WolKartt Vivaldi, o evento vai muito além da música. “O objetivo dessa grande festa é influenciar positivamente a cultura, a economia, a educação e a criatividade de uma comunidade e conectar pessoas, gerando experiências enriquecedoras que contribuem para uma diversidade cultural”.

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