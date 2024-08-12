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Em Vitória

Orquestra Jovem fará concerto gratuito com ritmos brasileiros nesta terça (13)

Apresentação será às 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória. Repertório reunirá composições de Liduíno Pitombeira, Helder Oliveira, entre outros
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 09:06

Orquestra Jovem Vale Musica
Orquestra Jovem Vale Música reunirá composições de Liduíno Pitombeira, Helder Oliveira, entre outros Crédito: Gabriel Lordello
Um dos grupos de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo, a Orquestra Jovem Vale Música vai percorrer a diversidade e riqueza dos ritmos brasileiros em concerto que será apresentado nesta terça-feira (13), às 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.
Com a regência do maestro Lucas Anizio, o grupo apresentará obras do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS), sob a orientação da professora e violinista Carla Rincon, consultora pedagógica do núcleo de cordas friccionadas do Projeto Vale Música Espírito Santo.
Orquestra Jovem Vale Musica
Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Divulgação
A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, uma hora antes do início do espetáculo. O repertório reunirá composições de Liduíno Pitombeira, Helder Oliveira, Ernâni Aguiar, Calimerio Soares e Ernst Mahle, abrangendo ritmos de diversas regiões do país.
Segundo o maestro Lucas Anizio, o concerto vai demonstrar o resultado do trabalho realizado em conjunto pelos professores do Projeto Vale Música Espírito Santo com a consultora Carla Rincon.
Orquestra Jovem Vale Musica
Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Flaviano Schneider
“As obras foram selecionadas levando em conta o parâmetro técnico de cada grupo do projeto, com o objetivo de aprimorar o conhecimento musical dos alunos e promover a inclusão social”, comenta o regente Lucas Anizio. “Tocaremos o baião, lundu, barcarola, canção dolente, entre outros”, acrescenta o maestro.

HISTÓRIA DA ORQUESTRA

Um dos grupos mais tradicionais do Projeto Vale Música Espírito Santo, a Orquestra Jovem Vale Música conta com 28 integrantes de 12 a 20 anos e já realizou concertos em homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento (2013), a homenagem a Ivan Lins, com a participação do cantor e do pianista Gilson Peranzzetta (2015), e o concerto dedicado aos 80 anos de Roberto Menescal (2016).
Orquestra Jovem Vale Musica
Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Fabio Prieto
Em setembro de 2022, o grupo adaptou canções autorais de bandas capixabas para o formato sinfônico no concerto “Orquestra Jovem Vale Música e Convidados”, que contou com a participação de integrantes das bandas Manimal, Java Roots, Rastaclone, Herança Negra, Casaca e Salvação.
Em junho de 2023, realizou o concerto “Orquestra Jovem Vale Música convida Marcelo Caldi – Homenagem a Dominguinhos”, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), celebrando a obra de Dominguinhos com a participação especial do acordeonista, compositor, cantor e multi-instrumentista Marcelo Caldi.
Maestro Lucas Anizio regendo a Orquestra Jovem Vale Musica
Maestro Lucas Anizio regendo a Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Fabio Prieto
Em maio de 2024, participou do concerto “Tributo a Piazzolla”, juntamente com a Camerata Jovem Vale Música e a violinista Priscila Rato, em homenagem ao compositor argentino Astor Piazzolla (1921-1992), considerado o “revolucionário do tango”.

SERVIÇO

  • Concerto da Orquestra Jovem Vale Música
  • Regência: Lucas Anizio
  • Data: 13/08 (terça-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Casa da Música Sônia Cabral - Rua São Gonçalo, Centro, Vitória (ES)
  • Entrada gratuita: retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do concerto
  • Duração do espetáculo: 50 minutos
  • Classificação: Livre

  • REPERTÓRIO
  • Suíte bumba-meu-boi (Liduíno Pitombeira)
  • Pequeno Cancioneiro (Helder Oliveira)
  • Dois Lundus (Ernâni Aguiar)
  • Suíte antiga (Calimerio Soares)
  • Pentafonia (Ernst Mahle)

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