Orquestra Jovem fará concerto gratuito com ritmos brasileiros nesta terça (13)

Orquestra Jovem Vale Música reunirá composições de Liduíno Pitombeira, Helder Oliveira, entre outros Crédito: Gabriel Lordello

Um dos grupos de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo, a Orquestra Jovem Vale Música vai percorrer a diversidade e riqueza dos ritmos brasileiros em concerto que será apresentado nesta terça-feira (13), às 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.

Com a regência do maestro Lucas Anizio, o grupo apresentará obras do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS), sob a orientação da professora e violinista Carla Rincon, consultora pedagógica do núcleo de cordas friccionadas do Projeto Vale Música Espírito Santo.

Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Divulgação

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, uma hora antes do início do espetáculo. O repertório reunirá composições de Liduíno Pitombeira, Helder Oliveira, Ernâni Aguiar, Calimerio Soares e Ernst Mahle, abrangendo ritmos de diversas regiões do país.

Segundo o maestro Lucas Anizio, o concerto vai demonstrar o resultado do trabalho realizado em conjunto pelos professores do Projeto Vale Música Espírito Santo com a consultora Carla Rincon.

Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Flaviano Schneider

“As obras foram selecionadas levando em conta o parâmetro técnico de cada grupo do projeto, com o objetivo de aprimorar o conhecimento musical dos alunos e promover a inclusão social”, comenta o regente Lucas Anizio. “Tocaremos o baião, lundu, barcarola, canção dolente, entre outros”, acrescenta o maestro.

HISTÓRIA DA ORQUESTRA

Um dos grupos mais tradicionais do Projeto Vale Música Espírito Santo, a Orquestra Jovem Vale Música conta com 28 integrantes de 12 a 20 anos e já realizou concertos em homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento (2013), a homenagem a Ivan Lins, com a participação do cantor e do pianista Gilson Peranzzetta (2015), e o concerto dedicado aos 80 anos de Roberto Menescal (2016).

Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Fabio Prieto

Em setembro de 2022, o grupo adaptou canções autorais de bandas capixabas para o formato sinfônico no concerto “Orquestra Jovem Vale Música e Convidados”, que contou com a participação de integrantes das bandas Manimal, Java Roots, Rastaclone, Herança Negra, Casaca e Salvação.

Em junho de 2023, realizou o concerto “Orquestra Jovem Vale Música convida Marcelo Caldi – Homenagem a Dominguinhos”, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), celebrando a obra de Dominguinhos com a participação especial do acordeonista, compositor, cantor e multi-instrumentista Marcelo Caldi.

Maestro Lucas Anizio regendo a Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Fabio Prieto

Em maio de 2024, participou do concerto “Tributo a Piazzolla”, juntamente com a Camerata Jovem Vale Música e a violinista Priscila Rato, em homenagem ao compositor argentino Astor Piazzolla (1921-1992), considerado o “revolucionário do tango”.

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