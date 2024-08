“Tocou, Pocou”: De Rastaclone a DJ Isaque Gomes com MC Rodrigo do CN

Joe Caetano, Noventa, VK Mac, Bella Mattar e Jaddy. Crédito: Joe Caetano Produções

O “Tocou, Pocou” está com novidades. O formulário para participar do quadro musical de HZ foi reformulado e adaptado para os lançamentos capixabas. Se você é artista ou conhece alguém que está lançando uma música, aproveite esse espaço para divulgar seu trabalho.

Nesta edição, vamos conhecer os trabalhos desse time de peso: Joe Caetano, Noventa, VK Mac, Bella Mattar e Jaddy, na canção “Lado Bobo”. Também tem lançamento de Pedro Perez, em “Estrela do Líbano”, banda Rastaclone, na faixa “Te fazer sorrir”, e DJ Isaque Gomes com o MC Rodrigo do CN, com “Na Minha Laje”.

"LADO BOBO" - JOE CAETANO, NOVENTA, VK MAC, BELLA MATTAR E JADDY

O quadro musical de HZ começa com “Lado Bobo”, uma canção feita por artistas capixabas. São eles: Joe Caetano, Noventa, MC de batalha consagrado no cenário nacional, VK Mac, referência na cena do trap, Bella Mattar, do hit “Mais um Som de Amor”, e Jaddy, do sucesso “Antes Que a Bala Perdida Me Ache” com Cesar MC e Emicida.

O trabalho, que nasceu a partir da instrumental de Skeeter Beats, contou também com a produção de Signobeat. A música traz uma atmosfera de lo-fi e conta com as linhas de guitarra de Vinícius Gigante e a mixagem e masterização de Felipe Artioli.

“ESTRELA DO LÍBANO” - PEDRO PEREZ

Com forte identidade e teor poético, assim o cantor Pedro Perez define seu novo lançamento “Estrela do Líbano”. Segundo ele, a música vem para fortalecer sua identidade, mantendo as raízes do reggae e adicionando novos elementos. O single também contou com uma equipe nova de produção, fazendo parte dessa fase de expansão do artista.

“Nesse romance intercontinental, o nome é uma alusão a uma paixão misteriosa e envolvente, marcada com versos fortes e uma musicalidade refinada. O refrão, como de costume, vem de forma marcante e intensa para frisar a vitalidade e força desse conto”, contou Perez.

“TE FAZER SORRIR” - BANDA RASTACLONE

Agora vamos para o novo lançamento da banda Rastaclone, chamado “Te fazer sorrir”. Com direito a clipe, a canção fala sobre um relacionamento entre as pessoas que não se comunicam com tanta frequência e que devemos pensar em fazer o outro muito mais feliz. O vídeo também aborda esportes para a juventude como skate, bike e o surf.

“NA MINHA LAJE” - DJ ISAQUE GOMES E MC RODRIGO DO CN

Bora de funk? No melhor do estilo 027, o DJ Isaque Gomes, do hit “De Copão na Mão”, se juntou com o MC Rodrigo do CN, dono de vários sucessos do TikTok como "No Pique BBB” e “Baile de Marginal”. Com um refrão chiclete, a música chega com uma batida envolvente e dançante.

“A gente tentou trazer aquela estética do funk pop, embalando com uma pegada um pouco carioca. Essa é a fórmula que o Rodrigo encontrou para emplacar vários sucessos no Brasil. Também tem um pouco de sensualidade. Espero que todo mundo ouça essa união de Isaque Gomes e Rodrigo do CN”, contou.

