5 atitudes que ajudam o tutor a lidar com a morte de um pet

Os animais de estimação são considerados membros da família. Estão presentes na rotina, no afeto, nos momentos bons e difíceis. Eles já fazem parte da casa e do próprio sentido do que é um lar. Por isso, quando um pet parte, não é apenas o corpo que se vai. Fica o silêncio onde antes havia presença, vem o vazio no lugar do olhar que acompanhava tudo e a ausência no cantinho do sofá. E essa perda dói.



A psicóloga com mais de 18 anos de experiência clínica, Juliana Sato, que é referência nacional no cuidado ao luto pela perda de animais de estimação e atua oferecendo acolhimento e reconhecimento desses vínculos que estão cada vez mais presentes na sociedade, explica que quando um animal amado vai embora, é como perder um membro da família.