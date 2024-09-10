“Espero mexer com a mente da rapaziada”, diz Matuê sobre novo álbum

Intitulado “333”, o novo álbum de Matuê chegou às plataformas digitais nesta segunda-feira (9). Com 12 faixas - sendo uma bônus - , o projeto é todo inspirado nas experiências pessoais do artista, com foco principalmente em levar uma mensagem positiva aos jovens. E já na manhã desta terça (10), duas músicas ocupavam o top 5 do Spotify.
Em conversa com HZ, antes do lançamento, o cearense falou sobre a expectativa para o novo trabalho. “Eu espero que vá mexer bastante com a mente da rapaziada, dar um direcionamento para quem tá precisando. E também que está afim de curtir”, revelou o cantor de trap nos bastidores do Boom Rap Festival, em Cariacica.
“Esse álbum é muito baseado nas minhas experiências dos últimos dois anos e a dificuldade que eu tive de voltar a fazer música e me conectar com meu propósito de novo. Dentro desse processo eu aprendi várias coisas sobre disciplina, iniciativa. Aprendi a desenvolver um foco mais profundo e direcionado”, frisou.
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O novo álbum chega ao mundo após quatro anos de ‘Máquina do Tempo’, lançado em 2020. E com uma proposta diferente do último trabalho, talvez um pouco menos comercial e mais focado no conceito, o cantor ainda mostra aos fãs um lado pessoal bem sincero. “Seu irmão virando seu inimigo”, desabafa na letra de ‘333’.
“Encontrei dentro disso o meu propósito de novo, né? E agora estou querendo fazer um projeto que, com certeza, é o mais importante da minha carreira até então. Estou nervoso, ansioso e empolgado para ver o que a galera vai sentir com esse disco”, finalizou o cantor.
‘333’ - MATUÊ
- "Crack com Mussilon"
- "Imagina esse Cenário" (FT. Veigh)
- "Isso é Sério" (FT. Brandão85)
- "1993"
- "4Tal" (FT. Teto)
- "O Som"
- "04AM"
- "Castlevania"
- "V de Vilão"
- "Maria"
- "333"
- "Like This!" (BÔNUS)
*Bruno Nézio é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pelo editor Guilherme Sillva