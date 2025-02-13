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E tome forró!

Alemão do Forró anuncia música nova com Eduardo Costa: “Vai ser uma explosão”

Cantores compartilharam a novidade em um vídeo descontraído nas redes sociais, nesta quinta-feira (13)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 15:57

Alemão do Forró e Eduardo Costa anunciaram uma música juntos
Alemão do Forró e Eduardo Costa anunciaram uma música juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@alemaodoforrooficial
Os fãs de Alemão do Forró e Eduardo Costa podem se preparar para uma nova parceria musical. Os cantores anunciaram a novidade em um vídeo publicado no Instagram, revelando que já estão trabalhando em uma música juntos. O lançamento ainda não tem data confirmada, mas a promessa é de um hit marcante para os fãs dos artistas.
No vídeo, o Rei do Forró capixaba se mostrou animado com a colaboração e fez questão de exaltar Eduardo Costa. "Alô, meu povo! Estou aqui com meu ídolo e amigo Eduardo Costa, que está mais bonito do que lá nos Estados Unidos. Em breve, se Deus quiser, vem aí uma música nossa, daquele jeito para vocês curtirem!", disse o cantor capixaba.
Sempre irreverente, Eduardo Costa brincou sobre sua aparência e sobre o desafio vocal da canção. "Rapaz, eu tô feio demais, parecendo um boneco", disse entre risos. Em tom de provocação, ele avisou: "Vou fazer uma música com um tom bem alto pra te arrebentar". Em resposta, Alemão do Forró revelou sua preocupação: "Não faz isso, não. Tô preocupado com isso, mas eu baixo uns tons ali".

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Alemão do Forró Crédito: Reprodução/Instagram
Ainda na conversa, Eduardo Costa garantiu que a música será um sucesso. "Vai ser uma explosão no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Brasil e nos Estados Unidos", afirmou. Em tom descontraído, ele e Alemão ainda brincaram sobre a situação dos imigrantes no país norte-americano. "Nos Estados Unidos não. Se a gente for pra lá, vamos ser mandados embora", disse Eduardo Costa, arrancando risadas.
A colaboração entre os dois promete agitar os fãs da música sertaneja e do forró. Agora, resta aguardar a data de lançamento para conferir essa nova parceria. 

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