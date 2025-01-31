  • Tocou, Pocou traz novo lançamento de Flavia Mendonça com Alemão do Forró
Música do ES

Tocou, Pocou traz novo lançamento de Flavia Mendonça com Alemão do Forró

HZ ainda traz os novos trabalhos de Lilian Lomeu, Gastação Infinita e Lucas Gavvi; assista às novidades
Felipe Khoury

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 10:43

Flavia Mendonça e Alemão do Forró lançam "Baba Baby Tchau" Crédito: Victor De Prá
Pode preparar a playlist que o “Tocou, Pocou” desta semana tem muita música com cara de hit para o carnaval. Nesta semana, vamos escutar os novos lançamentos Flavia Mendonça e Alemão do Forró, com "Baba Baby Tchau", clipe de “Beija Flor/De Ladinho”, da cantora Lilian Lomeu, o single “João Bananeira”, da banda Gastação Infinita, e ainda “Bonitinho e Ordinário”, do cantor Lucas Gavvi.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“BABA BABY TCHAU” - FLAVIA MENDONÇA E ALEMÃO DO FORRÓ

Um dos maiores nomes do axé capixaba e o Rei do forró do Espírito Santo estão juntos pela primeira vez. Flavia Mendonça e Alemão do Forró dividem os vocais na canção "Baba Baby Tchau", faixa que promete ser um dos hits do verão. A música, lançada nesta sexta-feira (31), traz uma mensagem clara e poderosa: quem não valorizou perdeu o lugar na fila.
Flavia Mendonça explica que a canção é o novo hino de quem decidiu tomar as rédeas da própria vida e dizer adeus a relações que já não fazem sentido. “Abordamos o empoderamento nos relacionamentos amorosos de forma leve e dançante, celebrando o momento em que se reconhece o próprio valor e se escolhe seguir em frente. Na música, o ex é colocado em seu devido lugar – no final da fila”, disse.

“BEIJA FLOR/DE LADINHO” - LILIAN LOMEU

Um dos maiores ícones do axé capixaba, Lilian Lomeu lança seu novo videoclipe no projeto “Meu Carnaval- Ao Vivo”, gravado na Praia dos Namorados, em Vitória. Desta vez, Lomeu chega cantando dois sucessos da música baiana, “Beija-flor”, do grupo Timbalada, e “De ladinho”, da Banda Eva. Confira.

“JOÃO BANANEIRA” - GASTAÇÃO INFINITA

Seguindo o “Tocou, Pocou” desta semana, o clipe do novo single da banda Gastação Infinita, chamado “João Bananeira”. O lançamento oficial aconteceu em Cariacica, local desta figura emblemática do folclore capixaba, especialmente associado ao Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água.

“BONITINHO E ORDINÁRIO” - LUCAS GAVI

Por fim, o nosso quadro musical de HZ encerra com “Bonitinho e Ordinário”, do cantor Lucas Gavvi. O lançamento do capixaba, que teve direito a videoclipe, aposta no hyperpop - nova tendência explorada pela britânica Charli XCX no aclamado álbum “Brat”. Com ruídos metalizados e batidas dançantes, a canção chegou às plataformas digitais na última quinta-feira (16).
“Desde o meu último lançamento, ‘Mitomaníaco’, eu já trazia uma ponte bem diferente do que a música pedia. Portanto, nesse momento, estou fugindo de produções lineares. ‘Bonitinho e Ordinário’ é uma música que a gente sempre soube onde queria chegar”, revela o artista.

