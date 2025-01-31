Tocou, Pocou traz novo lançamento de Flavia Mendonça com Alemão do Forró

Pode preparar a playlist que o “Tocou, Pocou” desta semana tem muita música com cara de hit para o carnaval. Nesta semana, vamos escutar os novos lançamentos Flavia Mendonça e Alemão do Forró, com "Baba Baby Tchau", clipe de “Beija Flor/De Ladinho”, da cantora Lilian Lomeu, o single “João Bananeira”, da banda Gastação Infinita, e ainda “Bonitinho e Ordinário”, do cantor Lucas Gavvi.
“BABA BABY TCHAU” - FLAVIA MENDONÇA E ALEMÃO DO FORRÓ
Um dos maiores nomes do axé capixaba e o Rei do forró do Espírito Santo estão juntos pela primeira vez. Flavia Mendonça e Alemão do Forró dividem os vocais na canção "Baba Baby Tchau", faixa que promete ser um dos hits do verão. A música, lançada nesta sexta-feira (31), traz uma mensagem clara e poderosa: quem não valorizou perdeu o lugar na fila.
Flavia Mendonça explica que a canção é o novo hino de quem decidiu tomar as rédeas da própria vida e dizer adeus a relações que já não fazem sentido. “Abordamos o empoderamento nos relacionamentos amorosos de forma leve e dançante, celebrando o momento em que se reconhece o próprio valor e se escolhe seguir em frente. Na música, o ex é colocado em seu devido lugar – no final da fila”, disse.
“BEIJA FLOR/DE LADINHO” - LILIAN LOMEU
Um dos maiores ícones do axé capixaba, Lilian Lomeu lança seu novo videoclipe no projeto “Meu Carnaval- Ao Vivo”, gravado na Praia dos Namorados, em Vitória. Desta vez, Lomeu chega cantando dois sucessos da música baiana, “Beija-flor”, do grupo Timbalada, e “De ladinho”, da Banda Eva. Confira.
“JOÃO BANANEIRA” - GASTAÇÃO INFINITA
Seguindo o “Tocou, Pocou” desta semana, o clipe do novo single da banda Gastação Infinita, chamado “João Bananeira”. O lançamento oficial aconteceu em Cariacica, local desta figura emblemática do folclore capixaba, especialmente associado ao Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água.
“BONITINHO E ORDINÁRIO” - LUCAS GAVI
Por fim, o nosso quadro musical de HZ encerra com “Bonitinho e Ordinário”, do cantor Lucas Gavvi. O lançamento do capixaba, que teve direito a videoclipe, aposta no hyperpop - nova tendência explorada pela britânica Charli XCX no aclamado álbum “Brat”. Com ruídos metalizados e batidas dançantes, a canção chegou às plataformas digitais na última quinta-feira (16).
“Desde o meu último lançamento, ‘Mitomaníaco’, eu já trazia uma ponte bem diferente do que a música pedia. Portanto, nesse momento, estou fugindo de produções lineares. ‘Bonitinho e Ordinário’ é uma música que a gente sempre soube onde queria chegar”, revela o artista.