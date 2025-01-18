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Música do ES

Novidades de Morenna e Ficore agitam o primeiro “Tocou, Pocou” de 2025

Quadro musical de HZ ainda traz os novos trabalhos de  Iris Cupertino, na canção “Essa História Vai Mudar”, e Vitu, com a música “Vai Passar”
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 07:01

Morenna e Ficore estão no
Morenna e Ficore estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Reprodução/Rayan Nunes/Instagram/@karlberge2
O primeiro “Tocou, Pocou”, quadro musical do HZ, não poderia ser diferente: cheio de novidades. Do reggae ao pop, tem música para todos os gostos e, claro, dos artistas que você mais ama - ou precisa conhecer. Nesta semana, vamos escutar os novos projetos de Morenna, no EP “Calor”, Ficore, em “Motivos Para Agradecer”, Iris Cupertino, na canção “Essa História Vai Mudar”, e Vitu, com a música “Vai Passar”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente.Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

EP "CALOR" - MORENNA

O nosso primeiro lançamento da semana é o retorno da cantora Morenna. Agora, a artista chega com seu novo EP tropical, intitulado “Calor”, que retrata o modo de viver do litoral brasileiro. Com músicas percussivas e dançantes, o ouvinte é convidado a ter uma experiência real do verão, trazendo elementos solares intensos e também noturnos, traduzidos nas festas na praia.
Com percussões gravadas a partir de instrumentos acústicos, o EP é a mistura perfeita entre as batidas eletrônicas e a textura dos tambores brasileiros com as melodias do pop. O projeto ainda conta as participações de PTK, Kallebe, artistas do Espírito Santo e Jô diretamente do Sul, com produção de Signobeat, Co produção de Cris Helv e Vocal Coach de Fred Nery.

“MOTIVOS PARA AGRADECER” – FICORE & HUTSRUAH

Após seu primeiro lançamento solo “Tudo Vai Ficar Bem” no final de 2021, o artista Ficore apresenta seu novo trabalho em parceria com o BeatMaker capixaba, Hutsruah, com o single “Motivos Para Agradecer”. A faixa é a segunda música do projeto dos dois artistas e traz a vibe do reggae contemporâneo, que alia batidas digitais com instrumentos orgânicos e canto versado.
Ficore comenta que está realizando um sonho, e que apesar de ter atuado tantos anos na estrada, nunca havia gravado suas composições, cantando sozinho. “É um momento de realização, em que me sinto começando de novo, com a energia de ser novidade na cena, mas com a experiência de uma boa caminhada fazendo música”, afirma Ficore.

“ESSA HISTÓRIA VAI MUDAR” - IRIS CUPERTINO

Também tem novidade da artista Iris Cupertino, de 22 anos. Em “Essa História Vai Mudar”, a artista, natural do morro Jesus de Nazareth, em Vitória, conta que se inspirou na sua própria história para compor a letra. Segundo ela, desde cedo aprendeu a valorizar as oportunidades e a lutar pelos seus sonhos.
“‘Essa História Vai Mudar’ não é só uma música, é um pedaço de quem eu sou. Eu escrevi essa letra aos 13 anos, em uma época em que já conseguia enxergar o quanto a nossa dor, na periferia, é silenciada. Muito do que vivi e vi ao meu redor está ali: o racismo, o feminicídio, o tráfico infantil, a opressão policial e as vidas que, infelizmente, viraram estatísticas. Essa música representa mais do que a minha trajetória como artista independente”, destaca.

“VAI PASSAR” - VITU FEAT. CAINÃ

Por fim, o Tocou, Pocou traz o novo trabalho do cantor Vitor Leite Locatelli, mais conhecido como Vitu. A música “Vai Passar”, em parceria com Cainã, fecha um ciclo de canções que estavam no mesmo imaginário do artista. São músicas em que deixa claro onde finca suas raízes. “Sou uma pessoa muito sensível ao mundo e às coisas. Conseguir imprimir meus sentimentos em forma de música é o que de mais precioso entendo que tive até aqui. Não poderia ser diferente o último capítulo deste livro”, conta.
O artista já planeja os próximos passos, mas com uma gratidão especial à recente canção. “Depois vem muita coisa diferente, vem novas roupagens e experimentações. Mas esse caminho até aqui merecia um último episódio bonito, vulnerável e carinhoso. ‘Vai Passar’ consegue resumir tudo que eu fui até aqui, tudo que aprendi e tudo que eu sonhei”, conclui.

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