De Pedro Perez a Iris Cupertino, confira as novidades do "Tocou, Pocou"

O Pedro Perez lançou seu novo single "Me Leve Para Ver o Céu" Crédito: Gustavo Martinazzi

Com grandes lançamentos da música capixaba na pista, o “Tocou, Pocou” traz nesta semana os novos trabalhos de Pedro Perez, com “Me Leve Para Ver O Céu”, Ronnie Silveira, no EP “Ser”, Iris Cupertino, em “Essa História Vai Mudar”, e JG, na música "Vira o Zoin".

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“ME LEVE PARA VER O CÉU” - PEDRO PEREZ

A gente começa o “Tocou, Pocou” desta semana com uma novidade daquelas: “Me Leve Para Ver O Céu”, do cantor Pedro Perez. O capixaba, que tem como referências Natiruts, Armandinho e Maneva, busca encontrar cada vez mais uma sonoridade única. A nova faixa chega após “Estrela do Líbano”, último single lançado.

“Esse é o meu segundo single depois do lançamento do meu álbum ‘Devaneios’. A faixa aborda um pouco mais a vontade do artista em viver e explorar o que há de bom na vida. Também traz uma mensagem de amor e paz”, contou Perez para HZ.

EP “SER” - RONNIE SILVEIRA

As experiências de vida inspiram o novo EP (extended-play) do cantor e compositor capixaba Ronnie Silveira. Intitulado “Ser”, o trabalho chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (22), reunindo quatro composições inéditas de sua autoria, com temas relacionados às emoções, desafios, medos e aos dilemas da vida contemporânea.

Com mais de 15 anos de atuação na cena musical capixaba, Ronnie entende que este registro fonográfico representa um momento de amadurecimento da sua atuação como compositor. “Este EP agrega muito à minha carreira, principalmente pelas mensagens transmitidas nas letras. O objetivo é as músicas proporcionarem bem-estar, resiliência, de modo que as pessoas sejam mais compreensivas e se sintam mais motivadas para buscar seus objetivos no dia a dia”, afirma o músico.

“ESSA HISTÓRIA VAI MUDAR” - IRIS CUPERTINO

Ludmila Cupertino de Souza, mais conhecida como Iris Cupertino, apresenta seu mais novo single, chamado “Essa História Vai Mudar”. Aos 22 anos, a capixaba, moradora de Jesus de Nazareth, em Vitória, revela que a faixa fala sobre a realidade da periferia, o peso das lutas diárias, as dificuldades que as pessoas enfrentam, mas também sobre a força e a esperança que mora dentro de cada um de nós.

“Cada palavra dessa música é uma reflexão sobre como a vida muitas vezes parece uma luta sem fim, mas eu acredito, de verdade, que a história pode mudar. E foi isso que quis passar: uma mensagem de que, apesar de tudo, a esperança é a última que morre. Esse lançamento representa muito para mim, não só como artista, mas como pessoa. Foi um processo de autodescoberta e, ao mesmo tempo, de expressão das minhas raízes”, conta para HZ.

"VIRA O ZOIN" - JG