De Carol Lemke a Herança Negra, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

A cantora capixaba Carol Lemke está no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Melina Furlan

Setembro está quase terminando, mas ainda tem muito lançamento bacana para conhecer e adicionar na playlist. Nesta sexta-feira (27), vamos escutar os novos trabalhos de Carol Lemke, com "Ontem", Herança Negra, na canção “23 de Setembro”, Amanda Loyola, com a música “Rei dos Reis”, e Anastácia, em “Roda D'água”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"ONTEM" - CAROL LEMKE

A cantora e compositora Carol Lemke lançou seu novo single, "Ontem", após colher bons frutos com o pop rock “De Leve”. A faixa, escrita pela própria artista em parceria com Léo Chamoun, traz uma mensagem profunda sobre os desafios emocionais de um pós-término. O novo single da capixaba conta com a produção de Sérgio Fouad, produtor que trabalhou com Titãs e Zeca Baleiro.

“Essa música foi uma composição muito importante pra mim, passa muito sentimento sobre aqueles dois primeiros meses depois do término, que você se força a esquecer todos os planos feito com a pessoa que você mais amou e não tá junto mais. É um pop leve.”, revelou.

“23 DE SETEMBRO” - HERANÇA NEGRA

O nosso próximo lançamento é a canção “23 de Setembro”, da banda Herança Negra. A novidade integra a comemoração dos 26 anos da banda, uma das mais relevantes da cena no Espírito Santo, que é formada pelos músicos Jon Santos (vocal, guitarra e violão), Nelinho P2 (contrabaixo) e Barol (teclados, bateria, backing vocal e beatmaker).

“REI DOS REIS” - AMANDA LOYOLA

Seguindo o quadro musical de HZ , a cantora Amanda Loyola apresenta mais uma música do seu primeiro projeto pela Onimusic. Após lançar os singles “Eu Quero Ver Sua Face”, “Salmos 139” e “Amém”, agora a artista apresenta a canção “Rei dos Reis”. A música é favorita da capixaba, que expressa a vontade de “conduzir o ouvinte a uma jornada de adoração”.

“Essa é uma canção que ressalta a preciosidade de dedicar a vida a honrar o único digno de toda reverência que é Jesus. Ela visa levar cada pessoa a um lugar de reflexão íntima e a um encontro transformador com Deus. Estou muito empolgada com essa linda canção e creio que ela vai impactar a todos que terão a oportunidade de ouvi-la”, destaca a cantora.

“RODA D'ÁGUA” - ANASTÁCIA