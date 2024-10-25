Capixaba Rodrigo do CN é indicado ao Prêmio Multishow 2024 com "Funk do Ano"

MC Rodrigo do CN é nascido em Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

Tem capixaba indicado ao Prêmio Multishow 2024. Rodrigo do CN, dono de hits virais no TikTok, está concorrendo na categoria "Funk do Ano", com a música “Te Maceto Depois do Baile”, lançada em maio deste ano. A faixa ainda conta com a participação de DJ Zigão, Dj Lafon do Md e Mc Rf. A 31ª edição da premiação acontece no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro.

“Está sendo uma felicidade imensa. Não imaginava que íamos chegar nesse nível tão rápido. Via os grandes artistas na televisão, mas não imaginava que poderia ser comigo. Principalmente para quem vive do funk. Me pegou de surpresa mesmo. É uma realização”, contou o MC para HZ.

Essa é mais uma conquista do capixaba, que coleciona hits como “Brota no Meu Setor”, "No Pique BBB”, “Baile de Marginal” e “ Se quer cair com popô”. Só no Spotify, são mais de 7,6 milhões de ouvintes mensais. Ou seja, CN está estourado. Nascido em Viana, mas morando atualmente em Belo Horizonte, Rodrigo exalta o valor do funk do ES.

Fiz muito sucesso no Espírito Santo de 2013 até 2018. Em 2020, fui morar em BH, quando comecei a trabalhar com o funk daqui. Mas digo que o funk capixaba tem muito valor, aprendi muito no ES. Sou um representante do Estado e falo que sou grato demais ao 'funk 027'

De lá pra cá, Rodrigo do CN só cresceu e realizou parcerias com grandes nomes da música brasileira, como o rapper L7NNON, na faixa “LSet”. A música já ultrapassou a marca de 7 milhões de reproduções. Inclusive, tem spoiler vindo aí: a parte 2 de "LSet" e uma música nova com MC Kevin o Chris.