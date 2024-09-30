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Do ES para o mundo

Funk capixaba viraliza na Ucrânia, Cazaquistão e ganha até dancinha no TikTok

Morador de Santo Antônio, MC Lone coleciona hits na bagagem. Seu novo lançamento conta com mais de 200 mil vídeos em uma rede social
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 17:39

Música
Música "Vapo no Setor" está viralizando nas redes sociais fora do Brasil Crédito: Reprodução/@mclone_/TikTok/@mclone_
Acredite se quiser, mas tem funk capixaba fazendo sucesso pelo mundo. Intitulada “Vapo no Setor”, a música de MC Lone e DJ Anxvar, lançada em julho deste ano, viralizou na Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, França e Quirguistão. Com mais de 200 mil vídeos, a faixa conta até com uma dancinha criativa no TikTok.
O capixaba em questão é Lucas Garlope, mais conhecido como MC Lone. Aos 28 anos, o artista nascido e criado em Santo Antônio, em Vitória, sempre declarou uma paixão pela música. Por isso, não é à toa que ficou realizado ao ver seu trabalho ultrapassando barreiras e fronteiras.
“Fiquei muito feliz quando viralizou. Essa é a trend número um no Cazaquistão e no Quirguistão. Inclusive foi a primeira vez que eu escutei falar desse país, e olha que sou apaixonado por geografia. Depois fui até pesquisar sobre a cultura deles, vi que tem uma cultura muito forte e agora eles gostam do nosso funk brasileiro”, contou.
@adika1x

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♬ VAPO NO SETOR - DJ ANXVAR & MC LONE
Além do talento do nosso capixaba, um outro fator que contribuiu para o sucesso do funk no Cazaquistão foi o fato do DJ Anxvar, que fez as batidas da faixa, ser do país da Ásia Central. E não por aí, uma influenciadora local também ajudou a impulsionar nas redes com uma dancinha viral.
“Há um ano comecei a fazer parceria com DJs de fora do Brasil. Isso abriu portas para outras parcerias. Normalmente solto meus vocais acapella na internet e alguns DJs pegam e produzem. Em ‘Vapo no Setor’ foi isso, inclusive quando eles entraram em contato comigo a música já estava viralizando nas redes sociais”, pontuou.
@mayb.team

we’re back? | dc:?

♬ original sound - ??????

HISTÓRIA

Para entender a história do artista no meio da música, primeiro é preciso saber de onde veio seu nome artístico. Lone é a junção das palavras Lucas e “One”, que significa um em inglês. Aos 16 anos, o MC deu os primeiros passos em direção ao seu destino no mundo do funk, fazendo sucesso com “Opa”, em 2013.
Filho de pais separados, Lucas tem seis irmãos e atualmente mora com o pai e a madrasta, em Santo Antônio. Criado em um ambiente de comunidade, Lone diz que o funk é mais que um estilo musical: é sinônimo de liberdade.
“O funk me acompanha desde sempre. Por nascer na comunidade, o funk me inspirou e trouxe a sensação de liberdade. O beat fino também já é cultural do Espírito Santo, uma característica que sempre coloquei nas minhas músicas”, disse.
E deu certo. O capixaba coleciona sucessos na bagagem, como “Tropa do JK”, “Ela logo se posiciona” e o hit “Tropa do Pombo”, música em homenagem ao jogador capixaba Richarlison. O próprio jogador postou uma foto com a música de MC Lone. Que moral, né?
Fato é que seja em terras capixabas ou do outro lado do planeta, a música do Espírito Santo continua ganhando fãs. Uma forma de valorizar o que é nosso de todas as formas. “Eu sei dançar o funk capixaba, mas uma hora eu pego essa dancinha do momento no Cazaquistão”, finaliza o artista em bom humor.

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