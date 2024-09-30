Funk capixaba viraliza na Ucrânia, Cazaquistão e ganha até dancinha no TikTok

Música "Vapo no Setor" está viralizando nas redes sociais fora do Brasil Crédito: Reprodução/@mclone_/TikTok/@mclone_

Acredite se quiser, mas tem funk capixaba fazendo sucesso pelo mundo. Intitulada “Vapo no Setor”, a música de MC Lone e DJ Anxvar, lançada em julho deste ano, viralizou na Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, França e Quirguistão. Com mais de 200 mil vídeos, a faixa conta até com uma dancinha criativa no TikTok.

O capixaba em questão é Lucas Garlope, mais conhecido como MC Lone. Aos 28 anos, o artista nascido e criado em Santo Antônio, em Vitória, sempre declarou uma paixão pela música. Por isso, não é à toa que ficou realizado ao ver seu trabalho ultrapassando barreiras e fronteiras.

“Fiquei muito feliz quando viralizou. Essa é a trend número um no Cazaquistão e no Quirguistão. Inclusive foi a primeira vez que eu escutei falar desse país, e olha que sou apaixonado por geografia. Depois fui até pesquisar sobre a cultura deles, vi que tem uma cultura muito forte e agora eles gostam do nosso funk brasileiro”, contou.

Além do talento do nosso capixaba, um outro fator que contribuiu para o sucesso do funk no Cazaquistão foi o fato do DJ Anxvar, que fez as batidas da faixa, ser do país da Ásia Central. E não por aí, uma influenciadora local também ajudou a impulsionar nas redes com uma dancinha viral.

“Há um ano comecei a fazer parceria com DJs de fora do Brasil. Isso abriu portas para outras parcerias. Normalmente solto meus vocais acapella na internet e alguns DJs pegam e produzem. Em ‘Vapo no Setor’ foi isso, inclusive quando eles entraram em contato comigo a música já estava viralizando nas redes sociais”, pontuou.

HISTÓRIA

Para entender a história do artista no meio da música, primeiro é preciso saber de onde veio seu nome artístico. Lone é a junção das palavras Lucas e “One”, que significa um em inglês. Aos 16 anos, o MC deu os primeiros passos em direção ao seu destino no mundo do funk, fazendo sucesso com “Opa”, em 2013.

Filho de pais separados, Lucas tem seis irmãos e atualmente mora com o pai e a madrasta, em Santo Antônio. Criado em um ambiente de comunidade, Lone diz que o funk é mais que um estilo musical: é sinônimo de liberdade.

“O funk me acompanha desde sempre. Por nascer na comunidade, o funk me inspirou e trouxe a sensação de liberdade. O beat fino também já é cultural do Espírito Santo, uma característica que sempre coloquei nas minhas músicas”, disse.

E deu certo. O capixaba coleciona sucessos na bagagem, como “Tropa do JK”, “Ela logo se posiciona” e o hit “Tropa do Pombo”, música em homenagem ao jogador capixaba Richarlison. O próprio jogador postou uma foto com a música de MC Lone. Que moral, né?