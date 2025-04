Caso em 2019

Influenciadora é condenada após falsa acusação de estupro contra ex-BBB Antônio Rafaski

Em 2019, a influenciadora Vitoria Castro acusou Antônio Rafaski de tê-la estuprado em navio

A sentença condenou a youtuber a um ano e seis meses de prisão, em regime aberto, por calúnia. Em 2019, sem citar o nome do ex-BBB, a jovem publicou um vídeo no YouTube relatando um suposto episódio de violência sexual.>

A pena, de 1 ano e seis meses de detenção, foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Por ter sido praticado em meio digital, com ampla exposição e potencial de dano à reputação do acusado, o crime teve sua pena triplicada, com base no artigo 141, §2º do Código Penal, que prevê agravamento da punição para ofensas cometidas por meio de redes sociais ou canais de grande alcance.>