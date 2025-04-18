Lexa divulga música para a filha que morreu dias após o nascimento

A cantora Lexa divulgou uma música que fez para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento Crédito: Reprodução @lexa

A cantora Lexa divulgou uma música que fez para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento. A bebê, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, nasceu em 2 de fevereiro de forma prematura, mas não resistiu às complicações.

A canção se chama Você e Eu e está disponível nas principais plataformas digitais. "A música mais linda da minha vida. Ouçam e sintam o mais puro amor! Uma declaração pra minha estrelinha", escreveu a cantora nas redes sociais.

Lexa anunciou o lançamento da música na terça, 15. Na ocasião, publicou um vídeo chorando ao escutá-la. Já na quarta, ela compartilhou a primeira reação de Ricardo ao escutar a canção, e se declarou para o noivo.

"'Eu vejo você' é a frase que o Ricardo mais fala pra quem ele ama e quando eu estava grávida ele falava o tempo todo pra Sofia. Coloquei 'eu vejo você' na música porque hoje eu entendo o tamanho do significado dessa frase", explicou ela.

E completou: "Choramos porque amamos, porque vivemos e contemplamos cada momento. Eu vejo você porque eu também consigo me ver. O nosso amor fez nascer o ser mais lindo que eu já vi nessa vida."

Ricardo e Lexa anunciaram a gravidez em outubro de 2024. Durante a gestação, ela sofreu com um quadro de pré-eclâmpsia e precisou ser internada no dia 21 de janeiro.

A cantora também desenvolveu síndrome de Hellp , um problema que afeta o funcionamento do fígado e dos rins, tornando sua gravidez ainda mais delicada.