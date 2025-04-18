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Homenagem

Lexa divulga música para a filha que morreu dias após o nascimento

A cantora Lexa divulgou uma música que fez para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 13:30

Lexa
A cantora Lexa divulgou uma música que fez para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento Crédito: Reprodução @lexa
A cantora Lexa divulgou uma música que fez para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento. A bebê, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, nasceu em 2 de fevereiro de forma prematura, mas não resistiu às complicações.
A canção se chama Você e Eu e está disponível nas principais plataformas digitais. "A música mais linda da minha vida. Ouçam e sintam o mais puro amor! Uma declaração pra minha estrelinha", escreveu a cantora nas redes sociais.
Lexa anunciou o lançamento da música na terça, 15. Na ocasião, publicou um vídeo chorando ao escutá-la. Já na quarta, ela compartilhou a primeira reação de Ricardo ao escutar a canção, e se declarou para o noivo.
"'Eu vejo você' é a frase que o Ricardo mais fala pra quem ele ama e quando eu estava grávida ele falava o tempo todo pra Sofia. Coloquei 'eu vejo você' na música porque hoje eu entendo o tamanho do significado dessa frase", explicou ela.
E completou: "Choramos porque amamos, porque vivemos e contemplamos cada momento. Eu vejo você porque eu também consigo me ver. O nosso amor fez nascer o ser mais lindo que eu já vi nessa vida."
Ricardo e Lexa anunciaram a gravidez em outubro de 2024. Durante a gestação, ela sofreu com um quadro de pré-eclâmpsia e precisou ser internada no dia 21 de janeiro.
A cantora também desenvolveu síndrome de Hellp, um problema que afeta o funcionamento do fígado e dos rins, tornando sua gravidez ainda mais delicada.
Sofia nasceu com pouco mais de seis meses de gestação, e não resistiu ao parto prematuro. A perda foi anunciada publicamente no dia 10 de fevereiro.

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