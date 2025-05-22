Saiba quem é Padre Patrick, sacerdote capixaba que depôs na CPI das Bets

Padre Patrick é capixaba nascido em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram/@padre_patrick

O padre Patrick Fernandes, capixaba e fenômeno nas redes sociais, foi convidado a prestar depoimento na CPI das Bets por meio de requerimento de autoria do senador Dr. Hiran (PP-RR), presidente do colegiado. O sacerdote, que conta com mais de 6,7 milhões de seguidores, começou a falar à Comissão Parlamentar de Inquérito na manhã desta quarta-feira (21).

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (20), o padre falou sobre o convite para participar da CPI.

Primeiro, eu não fui intimado a depor, eu estou indo como convidado. Eu estou indo lá para falar mal das Bets, entendeu?! Eu acho que é uma obrigação profética da Igreja, inclusive. Eu acho que se existem pessoas que estão perdendo a sua dignidade por conta de jogo, viciadas e tomadas, a Igreja tem a obrigação de se manifestar em relação a isso. E eu estou recebendo críticas por ir lá. Eu acho isso um cúmulo, é um absurdo pensar dessa forma, eu posso ser naquele lugar uma voz profética, eu estou indo lá para denunciar jogos

O padre esclareceu que poderia se recusar a ir, uma vez que foi convidado e não intimado. Ele também contou que já recebeu propostas relacionadas a apostas, mas considera esse tipo de divulgação contrária ao evangelho.

Parece que o brasileiro se acostumou a ler o título das matérias e não ler as matérias. Tem que ler a matéria, porque tem muita gente que acha que eu estou envolvido com jogo e eu nunca recebi nenhum centavo. Já recebi várias propostas, eu poderia estar milionário, se eu quisesse. Mas eu sempre tive na minha consciência que eu não poderia me envolver com jogo, não simplesmente porque eu sou padre, mas porque eu sou cristão, seria um erro da minha parte porque isso é contrário ao evangelho

Polêmica com mãe de Virgínia

O depoimento do padre Patrick Fernandes na CPI das Bets também desencadeou uma polêmica com Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca. Após o religioso capixaba criticar influenciadores que promovem sites de apostas, Margareth o acusou de buscar visibilidade.

“Foi para ganhar biscoito, seguidores, já que é um padre 'influencer'. Lugar de fala de padre é na igreja, aconselhando os fiéis a não jogar, não beber, não usar drogas, não roubar. Enfim, são muitos vícios que destrói pessoas e famílias. Não em uma CPI só para sair nas mídias”, disse Margareth nos stories do Instagram.

O padre Patrick Fernandes se envolveu em uma polêmica com a mãe da influenciadora Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram/@padre_patrick/@margareth_serrao

A mãe de Virgínia ainda questionou a igreja católica em relação ao depoimento do padre. “Até os problemas de padres são resolvidos com a igreja e no Vaticano. Primeira vez que vejo um padre em CPI do congresso. Foi para aparecer".

Nascido em Santa Teresa

Padre Patrick Fernandes, de 37 anos, nasceu em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, e se mudou para o Pará ainda criança. Em apenas uma rede social possui mais de 6,6 milhões de seguidores. Em geral, faz publicações que falam sobre a vida e a fé de forma bem humorada.

Em entrevista dada ao Gazeta Meio Dia em abril de 2022, quando participou da programação da Festa da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória, o padre comentou sobre esse perfil.

"Na minha vida, antes mesmo de ser padre, eu sempre acreditei que a fé precisava ser algo leve, que atraísse de verdade. Porque aquele peso, aquele fardo, que tantas vezes a gente impõe nas pessoas, foi totalmente o que Jesus fez para tirar da vida das pessoas. Eu acho que o humor, o riso, o carinho, a docilidade, aproxima as pessoas de Deus", falou na ocasião.

Padre Patrick começou a fazer sucesso nas redes sociais com vídeos gravados para ajudar a passar por uma depressão.

"Quando eu fui me recuperando, a terapia, o remédio, a fé, foi logo no início da pandemia. Mas com a Igreja fechada, o lockdown, o pouco contato com as pessoas, eu precisava de alguma forma me comunicar. Aí eu comecei a responder a caixinha de perguntas no Instagram para o público que me seguia na ocasião, duas mil pessoas, da minha paróquia”, lembrou.

Quando a visibilidade aumentou, o padre disse que ficou preocupado em ser associado apenas a uma figura caricata, mas depois entendeu que é possível ser bem humorado e falar de fé.

“Pelo próprio testemunho das pessoas, pelos relatos, eu fui observando que aquilo era um modo de fisgar, de chamar a atenção, de segurar as pessoas. O que nos dá um bálsamo sobre essa internet que tantas vezes é muito tóxica, muito pesada. [...] Eu acredito que Jesus era bem humorado, e por isso conquistava tantas pessoas. Penso que se Jesus fosse uma pessoa séria, carrancuda, não conseguiria atrair tantas pessoas”.

Sobre a CPI das Bets

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets começou em novembro de 2024 e investiga a possível associação do setor de apostas com organizações criminosas e práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro, e os impactos das plataformas de apostas e jogos online no orçamento das famílias brasileiras.

Entre os objetivos, a comissão pretende elaborar políticas públicas de proteção aos grupos mais vulneráveis, especialmente os jovens.

Segundo o senador Dr. Hiran (PP-RR), a comissão considera importante ouvir figuras públicas que expressam a "percepção social e moral" da população sobre o tema, conforme divulgou a Agência Senado.

A escolha de Fernandes leva em conta seu trabalho pastoral voltado à juventude e às famílias, além da frequência com que aborda, em suas redes sociais, assuntos relacionados à saúde emocional, vícios comportamentais e os efeitos do uso excessivo da tecnologia.