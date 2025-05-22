CPI das Bets: mãe de Virgínia chama Padre Patrick de biscoiteiro; entenda

O padre Patrick Fernandes se envolveu em uma polêmica com a mãe da influenciadora Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram/@padre_patrick/@margareth_serrao

O depoimento do padre Patrick Fernandes na CPI das Bets, na quarta-feira (21), desencadeou uma polêmica com Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca. Após o religioso capixaba criticar influenciadores que promovem sites de apostas, Margareth o acusou de buscar visibilidade.

“Foi para ganhar biscoito, seguidores, já que é um padre 'influencer'. Lugar de fala de padre é na igreja, aconselhando os fiéis a não jogar, não beber, não usar drogas, não roubar. Enfim, são muitos vícios que destrói pessoas e famílias. Não em uma CPI só para sair nas mídias”, disse Margareth nos stories do Instagram.

A mãe de Virgínia ainda questionou a igreja católica em relação ao depoimento do padre. “Até os problemas de padres são resolvidos com a igreja e no Vaticano. Primeira vez que vejo um padre em CPI do congresso. Foi para aparecer".

Vergonha! Onde está o bispo que não proibiu isso? Ficou feio para os católicos”

Em resposta a um comentário de Margareth em uma página de fofoca, o sacerdote capixaba disse que não estava querendo visibilidade. "À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito”, começou.

“Gostaria de dizer que você tem uma família linda e que os respeito profundamente. Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem, assim como deduzo que já façam, mas de uma forma diferente. Você não vai me ver rebatendo comentários de ódio como esses porque, além de acreditar que todo ser humano erra, eu acredito que podemos melhorar com os erros", continuou.

Por fim, o padre pediu para que a mãe de Virgínia assistisse seu depoimento na íntegra: “Logo, já que estás com tempo, assista por completo o vídeo da CPI e se pergunte se em algum momento eu ofendi a sua família. Se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas acho que não fui eu quem a acusou, foi a sua própria consciência. Deus abençoe".

A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

A troca de farpas repercutiu nas redes e escancarou a tensão entre a ética na publicidade digital e o lucro fácil de contratos milionários com plataformas de jogos. Durante a sessão no Senado, padre Patrick revelou ter recusado uma oferta de R$ 560 mil para divulgar uma “bet” e classificou as casas de apostas como um “câncer que tem destruído famílias brasileiras”.